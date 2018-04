El candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que nunca fue buscado directamente para participar en el foro sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

“De manera directa no me buscaron; tengo entendido que hablaron con Alfonso Romo, pero que tampoco le dijeron que iban a cancelar el diálogo, quién sabe qué está pasando; están muy cerrados”, detalló desde Navojoa, Sonora.

Además, el tabasqueño afirmó que él está abierto al diálogo, pero la suspensión de este foro responde a presiones de la “mafia del poder” hacia Juan Pablo Castañón.

“Está sometido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial a fuertes presiones de los de la mafia del poder”, indicó el abanderado de Morena al asegurar que “los de hasta arriba” no quieren que se revisen los contratos.

“Yo creo que no quieren que se revisen los contratos, hay que ver quiénes están interesados, quiénes son los contratistas, uno sabemos que es Slim, él ya salió a defender, pero tengo entendido que son cinco, dos partes de Slim”.

Andrés Manuel López Obrador

Aspirante a la Presidencia

Ante la negativa del diálogo, López Obrador descartó que haya una ruptura con el sector empresarial.

“Yo estoy por el diálogo, diálogo, diálogo, no a la cerrazón, no hay ruptura con los coordinadores y empresarios, no hay ruptura con nadie, es amor y paz, no tenemos pleito”, insistió.

También aprovechó para afirmar que quienes lo critican por usar aerotaxis son unos hipócritas. Y afirmó que así de alzados como son sus contrincantes ni si quiera se subirían al Cessna que utilizó.

“El avión es de 1968, tiene 50 años, y ellos ni siquiera sé subirían a ese avión porque les daría miedo. Nosotros estamos acostumbrados a andar con humildad, pero hicieron todo un escándalo”, dijo el tabasqueño.