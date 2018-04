En una editorial publicada por el diario estadounidense The New York Times, el medio señala que el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México representa la desesperación del presidente Donald Trump por compensar su fracaso tras no obtener recursos para construir el muro.

En la publicación, el rotativo apuntó que el envío de las tropas “carece de toda lógica”, pues tiene una ligera justificación legal y dicha acción consumirá fondos que podrían ser invertidos en otras materias.

“Parece estar cada vez más desesperado por encontrar formas de compensar el incumplimiento de su promesa de construir un muro fronterizo que pagaría México; al igual que muchas de las decisiones del presidente, enviar tropas a la frontera parece una decisión impulsiva, rencorosa y motivada políticamente”, dice.

Además, explica que hasta el momento, el Congreso ha erogado mil 600 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza, cuando el mandatario había pedido 25 mil millones.

El diario apuntó además que pese a que los expresidentes Bush y Obama enviaron tropas a la frontera, el uso de las fuerzas armadas para tareas de aplicación de la ley civil debe ser autorizada por la Constitución o el Congreso.

Asimismo, tales tareas son costosas y generan disputas entre el Pentágono, el Congreso y los estados sobre quién debería asumir tales costos, subrayó el Times.