Obligan a alumnos en Florida a usar mochilas transparentes a un mes de tiroteo

Al regresar hoy a clases, los estudiantes del colegio Parkland de Florida, donde un tiroteo el pasado 14 de febrero dejó un saldo de 17 muertos, recibieron mochilas transparentes de uso obligatorio para llevar sus pertenencias.

A los estudiantes se les permitirá entrar con bolsas deportivas o instrumentos de música en estuches que no sean transparentes, pero las pertenencias serán revisadas.

Tras el receso vacacional de primavera, los alumnos del instituto Marjory Stoneman Douglas recibieron bolsas y mochilas gratis para entrar con material escolar y personal en el centro educativo.

Se trata de una de las medidas de seguridad que el distrito escolar ha puesto en marcha a raíz de la matanza perpetrada por Nikolas Cruz, de 19 años, quien acabó a tiros con la vida de 14 estudiantes y tres profesores.

A MSD student walks out with his new clear backpack provided by the school. #MSDStrong #clearbackpacks @WPTV @AmyLipman pic.twitter.com/BCazsfNDNS

El gobernador de Florida, Rick Scott, ordenó la presencia de ocho agentes de la Patrulla de Carreteras en el instituto de secundaria, además de contar con la vigilancia de policías del condado de Broward, donde se encuentra el colegio.

Además del tiroteo, se han registrado en el colegio una serie de incidentes posteriores que han causado inquietud y nerviosismo, tales como amenazas en las redes sociales y el arresto de dos estudiantes por entrar en el campus con navajas.

A esto se suma la reciente condena a seis meses de libertad vigilada a Zachary Cruz, hermano de Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza, quien fue detenido por entrar en este instituto, algo que le había prohibido la Policía.

Algunos de los alumnos han reaccionado con molestia e ironía ante la medida, tal es el caso de Lauren Hogg, quien se convirtió en una de las voces del movimiento tras cuestionar vía Twitter a Donald Trump sobre sus políticas de regulación de armas.

My new backpack is almost as transparent as the NRA’s agenda.

I feel sooo safe now.

As much as I appreciate the effort we as a country need to focus on the real issue instead of turning our schools into prisons. #clearbackpacks #MarchForOurLives pic.twitter.com/HqBIeGjzF9

— Lauren Hogg (@lauren_hoggs) 2 de abril de 2018