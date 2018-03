Occidente le pone un alto a Putin

Cuentan los rumores que cuando cayó el muro de Berlín, Vladimir Putin, quien era la cabeza de la KGB en Alemania del Este, sufrió un duro golpe emocional; y que este golpe explica en parte su obsesión por convertir a Rusia de nuevo en una potencia global.

En el mundo globalizado del nuevo siglo, el poder económico se convirtió rápidamente en uno de los determinantes más importantes de la estructura de poder global. Sin embargo, Rusia, a pesar de ser el país más grande del mundo, no se encuentra siquiera entre las diez economías más importantes. La estrategia entonces tenía que ser distinta y fue así como, durante su tercer mandato, Putin decidió concentrarse en expandir el poder de Rusia en la esfera internacional a través de operaciones militares e intervenciones políticas.

A pesar de que sus primeros intentos se enfrentaron a cierta resistencia por parte de Occidente, Putin fue altamente exitoso en su campaña. En tan sólo un par de años, Putin anexó Crimea a su territorio, desestabilizó a Europa del Este y se volvió el mandamás en el conflicto sirio. La elección de Trump fue la cereza del pastel.

Por primera vez en décadas, el presidente estadounidense (ya sea por afinidad ideológica, estrategia o porque como dicen los rumores el Kremlin tiene información que lo compromete) no critica públicamente a Moscú. Sin embargo, parece ser que Putin, empapado de su propio ego, ha excedido el límite.

Queda claro que el Kremlin estuvo implícita o explícitamente involucrado en el envenenamiento de un exespía ruso y su hija en la Gran Bretaña la semana pasada; aunque es posible (aunque improbable) que se trate de una ajuste de cuentas que no provenga de una orden desde arriba, lo cierto es que el arma química que se usó no pudo salir de otro lugar sino de Rusia –y que Rusia no suele caracterizarse por ser un país donde acciones de este tipo pasan desapercibidas por Putin.

La respuesta de Occidente ha sido contundente. A pesar de las rencillas provocadas por el Brexit y por el ascenso de gobiernos populistas de derecha en Europa del Este, la reacción de la Unión Europea fue fuerte y conjunta. En total 16 países de la UE y seis países europeos expulsaron a diplomáticos rusos. Más importante aún, Estados Unidos no pudo quedarse callado y expulsó por su parte a 60 diplomáticos más.

Por primera vez desde el inicio de la campaña internacional de expansión rusa que dirige Putin, Occidente, a pesar de Trump, actuó de manera coordinada, pegándole en donde más le duele al líder ruso, a su imagen como líder internacional. La pregunta es si esta reacción podrá ponerle freno, aunque sea parcial, a Putin y sus estratagemas para ganar poder en la esfera internacional.