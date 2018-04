Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propuso un reto a los productores de la serie documental Populismo en América Latina, que supuestamente le dedica un capítulo: si ellos revelan quién lo financió, él lo transmitirá completo a través de su cuenta de Facebook.

“Sería bueno que hagamos un acuerdo con la productora de ese documental de marras. Los convoco a que digan quién lo pagó. Es un asunto legal, porque tienen que informar al INE”, indicó.

En gira de campaña por Córdova, Veracruz, el político tabasqueño insistió en que si ellos aclaran esta información, él mismo se encargará de difundir el material en sus redes sociales.

“Me comprometo a eso, lo transmito en mi Facebook. Además preocupa porque es como tomarse un Tafil, les va a dar sueño a todos, es muy aburrido”, aseguró.

López Obrador declaró que lo único que se sabe de este filme es que costó 100 millones de pesos.

“Se dispone de 100 millones de pesos para que se transmita, pero es un asunto legal, le tienen que decir al Instituto Nacional Electoral y, como dice Chico Che: ‘¿quién pompó?’”.

Ante la pregunta de los reporteros sobre qué opina de la supuesta participación en el documental del gobernador de Morelos, Graco Ramírez; del candidato a diputado federal por el Frente, Fernando Belaunzarán, y de la politóloga mexicana Denisse Dresser, dijo que no es evidente que la serie sea priista.

“Acepto el debate, vamos a intercambiar puntos de vista, pero por qué el anonimato, por qué la guerra sucia, por qué no dan la cara, eso no es ético”.

Además, rechazó que haya presionado a los directores de la cinta: “Yo no presiono, pero el documental es un bodrio, asqueroso, fascistoide”.

El abanderado de la coalición Morena-PT-PES manifestó que le da gusto que las televisoras y medios de información nacionales y extranjeros no aceptaran transmitir Populismo en América Latina.

“No lo quisieron pasar Fox y Univisión. No quisieron Televisa, TV Azteca, Imagen, Claro y Radio Fórmula. Me da gusto”.

A través de un comunicado, National Geographic anunció que la serie no será transmitida en su canal: “Toda información diferente a ésta es errónea”, precisió.

De acuerdo con diversos medios, la serie saldría en este canal en el segmento de las 21:00 horas, sin embargo, en su programación para este horario aparece el documental Acceso Nat Geo: La dinastía Kim, descrito como “una mirada al régimen de Corea del Norte, bajo el mando de Kim Jong-un, con testimonios de desertores, celebridades, fotógrafos y periodistas que han visitado el país en los últimos años”.

Esta semana, unidades del transporte público circularon con publicidad de la serie, con la leyenda: “próximamente”, sin dar detalles del estreno.

En estos anuncios se puede ver la figura de Andrés Manuel López Obrador, en primer plano; atrás, los expresidentes de Venezuela, Brasil y Argentina, Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Juan Domingo Perón, respectivamente.

Por otra parte, la compañía productora La División, cuya página web se encuentra en construcción, se atribuyó la realización del material, sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, en un comunicado firmado por Javier García (productor ejecutivo y realizador), la casa asegura que López Obrador está ejerciendo presión para evitar la difusión del documental:

“Alentados por la defensa de la libertad de expresión, seguiremos buscando medios para la difusión de una serie que tiene los más altos valores de comunicación”.

La carta, fechada el 26 de abril, aclara que la cinta es “sobre populismos y no sobre López Obrador”, a quien invita a verlo.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador también emitió su opinión del spot de la organización Mexicanos Primero, que utiliza a niños para imitar a los presidenciables:

“Se vale transmitirlos, pero no es ético, y no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir y actuar sin escrúpulos morales, entonces no voy a polemizar por eso”.

Y reiteró que se mantiene como puntero en las encuestas: “crecimos después del debate en todas las encuestas, pero crearon una atmósfera artificial, pensando que les iba a funcionar la publicada”.

…Y los lopezobradoristas ya se quejaron

Morena se quejó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la difusión de propaganda que anuncia una supuesta serie televisiva sobre el populismo, que va en contra de Andrés Manuel López Obrador, su candidato a la Presidencia.

Horacio Duarte Olivares, representante de ese partido ante el INE, indicó que diversos medios de comunicación han difundido la existencia de camiones que circulan en calles de la Ciudad de México, con promocionales sobre una serie llamada Populismo en América Latina, la cual hace uso, sin el permiso correspondiente, de la imagen de López Obrador.

“Consideramos que dicha campaña publicitaria busca dañar a nuestro candidato ante el electorado, al estar vinculada con la campaña de spots que han emprendido otros partidos políticos, y sin mostrar el canal o la cadena que produce la serie ni la fecha en que será lanzada. Únicamente incluye la leyenda próximamente”, explicó en su comunicado de prensa.

Con información de Laura Arana