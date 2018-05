“Ojalá mi renuncia sirva para evidenciar a partidos políticos”: Zavala

A menos de seis semanas de las elecciones, Margarita Zavala, la primera mujer que logró una candidatura independiente en México y la única en la boleta en este proceso electoral, decidió bajarse de la contienda. Ahora, platica con Jorge Fernández Menéndez y conmigo sobre su decisión.

Pregunta: Presentaste oficialmente la renuncia a tu candidatura independiente.

MZ: La decisión la tomé después de un difícil proceso de de reflexión que me obligaba a hacerlo en términos del liderazgo que ejerzo, de la responsabilidad que se tiene cuando ejerces un liderazgo, y más en un momento tan difícil para el país. Empiezo a ver las encuestas y escucho lo que me decían los ciudadanos, mi propio equipo, y veo el encono electoral que hay, esta polarización que hizo que a los ciudadanos, como no hay segunda vuelta, dejaran de importarles lo que yo proponía, quién me acompañaba, y la mirada estaba puesta en los tres candidatos de partido; además de una enorme inequidad en términos de spots de televisión, de dinero, que generó unos megapaquetes a favor de las alianzas, porque finalmente las alianzas fueron por eso, para abusar de los spots y del dinero. Para mí era muy importante denunciar que el dinero público, porque lo vi en el PAN, había sometido a la política, había hecho que la gente que era valiente dejara de serlo, que se sometiera la libertad, que se anularan los órganos democráticos, porque el dinero acabó corrompiendo a los partidos políticos…

Pregunta: Además, el dinero no es para el partido, es para la cúpula de los partidos: los dirigentes deciden qué hacer con los spots, con el dinero… a ti te costó muchísimo trabajo, juntaste más de un millón de firmas.

MZ: Exactamente. Fue el caso de Andrés Manuel y de Ricardo, que se dedicaron a hacer sus propios spots y ese es uno de los problemas que, cuando llega el proceso electoral, con una candidatura como la mía, con estas inequidades, tiene unos efectos muy fuertes en el electorado. Se hicieron unos requisitos para que no se cumplieran, y como no habían previsto que hubiera una candidata independiente a la Presidencia, no hubo regulación ni previeron lo que podía pasar. ¿Como qué? La enorme inequidad en spots. Meade tiene una alianza con dos mil 800 spots por estación de radio y televisión y yo 23; esa enorme inequidad se hace exponencial cuando se trata de la Presidencia de, igual el dinero público. Lo que yo gasté en campaña eran como tres días de eventos de López Obrador o de Ricardo, que cuestan arriba de un millón de pesos, y esa enorme desproporción se traduce en posibilidades…

Pregunta: ¿Cuándo te das cuenta que de plano no vas a ganar…?

MZ: Como responsable y líder de un proyecto fue cuando yo veía en el país lo que estaba pasando y me di cuenta que no había probabilidades de triunfo y lo que había presentado yo como el deber cívico de hacer una alternativa posible al que yo llamé a votar, me di cuenta que había que ser consecuente con mi principio de honestidad. No fue fácil, porque cada vez que reflexionaba se me aparecían los rostros y los nombres y apellidos de mujeres, de jóvenes que estaban haciendo verdaderamente actos heroicos, hasta que comprendí que tenía que hablar con la verdad y decir: “Toda esta energía la tenemos que utilizar para México y no para la anécdota”…

Pregunta: Además el país ni la vida se acaban el 1 de julio; el 2 de julio empieza una etapa nueva que va a ser políticamente muy diferente, y comienza para ti y la gente que ha trabajado en torno tuyo una etapa nueva.

MZ: Me he dedicado a hablar con mi equipo, con la gente que me ha ayudado, para que vean la dimensión de lo que lograron: la primera candidatura independiente y que además sea mujer, es un hecho histórico. Ojalá mi renuncia sea vista como una manera de denunciar que 9 partidos ni siquiera dejaron que una mujer por lo menos compitiera internamente para ver si podía ser candidata. Fue un camino muy difícil para mí, no hubo un paso fácil en esta candidatura; por supuesto que gané mucho más de lo que se imaginan: gané encontrarme con un equipo extraordinario con convicción, con alma, que ya lo quisiera cualquiera de los candidatos que tienen miles de millones de pesos; gané encontrarme con miles de mujeres que se dieron cuenta del enorme potencial y liderazgo que tienen, gané encontrarme a jóvenes que no se fueron con la finta, gané un gran camino que, por supuesto tiene que trascender el 1 de julio y que, desde luego, no hubiera encontrado si me hubiera replegado. Yo le digo a la gente: ‘No es hora de callar las voces ni de arriar las banderas’, al contrario, un movimiento tan genuino como el que yo encontré en mi equipo y miles de voluntarios, sí trasciende al 1 de julio, porque gane quien gane vamos a encontrar a un país totalmente debilitado en sus partidos políticos y debilitado por el dinero público, porque las alianzas generaron un desdibujamiento de las entidades, un enorme encono nacional y unas instituciones muy débiles; la violencia que estamos viviendo te habla de instituciones débiles, esta idea de que en lugar de fortalecer el sistema de justicia inventes otras maneras de redimir las controversias, como comisiones de la verdad o crear tribunales no previamente establecidos están generando una debilidad institucional. Yo les pido a los mexicanos que toda nuestra energía la pongamos a trabajar a través de ideas, de proyectos y sí hablo de una organización cívica ciudadana con un sentido de permanencia para construir el México que queremos.

Pregunta: Tres nombres, ¿qué te dicen? Andrés Manuel, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, y tus diferencias con cada uno…

MZ: Lo que los favoreció fue una estructura electoral de partido en una enorme inequidad. En el caso de AMLO, un tema de libertades. Cuando se hace un discurso de odio, en que a un grupo que no está de acuerdo contigo lo etiquetas, le echas la culpa de lo que pasa, cuando tú dices alguna diferencia te denigra y ese es un discurso de odio que genera acciones contra esos grupos y eso me preocupa en términos de libertades; pero me preocupa también que no se hable de Estado de derecho, que se hable de amnistía, de no enfrentar a los criminales. He sido muy clara en las diferencias con él, son muchas las cosas que me hacen diferente. En el fondo me preocupan sus dichos, sus hechos y cómo se comporta. Con Anaya la enorme irresponsabilidad con la que actuó al no proteger la esencia de un partido como el PAN, que era un punto de referencia democrática, y el daño estructural al partido para mí es muy importante, porque refleja unas ideas de lo que tiene que ser la vida pública de nuestro país; no me gusta la renta básica universal, me preocupa la enorme demagogia con la que están compitiendo, es increíble cómo tratan algunas medidas de impuestos cuando saben que hay unas finanzas públicas que no dejarán margen de maniobra y tendrían que ser mucho más honestos con los ciudadanos. Con Meade el partido que representa ya está juzgado. Si estaba de candidata es porque justamente no estaba de acuerdo con los candidatos…

“ Ojalá mi renuncia sea vista como una manera de denunciar que 9 partidos ni siquiera dejaron que una mujer por lo menos compitiera internamente para ver si podía ser candidata”

Pregunta: ¿Cómo ves México el 2 de julio?

MZ: Yo deseo verlo en términos democráticos sin problemas. Es un momento de mucho encono y de mucha polarización y me preocupa, pero también hay un debilitamiento de los partidos políticos, de las instituciones, y yo les pido a los mexicanos: No hagamos política dos meses antes; la política la tenemos que reconstruir desde los cimientos, porque lo que se está ahorita decidiendo es la carencia de ética en la vida política, y por favor, participemos realmente en materia política.

Pregunta: Me llamó mucho la atención, que salvo “ya sabes quién”, que ningún actor político te haya criticado y todo mundo destacara tu honestidad, es un capital político enorme para el futuro.

MZ: Lo que yo hago es en relación a la congruencia con mi conciencia y a sostener un principio de honestidad política, pero si eso es reconocido me parece que lo más importante es ir reconociendo ese valor. Ojalá gane la política en México que, desde luego, tiene que reconstruirse y le tenemos que devolver la dignidad a la política, que a final de cuentas inicié con ese movimiento …

Pregunta: ¿Apoyarás a algún candidato?

MZ: A mí no me gusta en política descartar nada, porque es una decisión personal que tendré que hacer ,porque estoy invitando a votar, pero sí quiero proteger la libertad de quienes me apoyaron generosamente y que yo no quería que se encontraran en el dilema ético entre lo que era deseable, pero y lo probable. Todo lo que pueda hacer para proteger la libertad de quienes me siguieron lo voy a hacer.