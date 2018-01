Ante el incremento de delitos como el homicidio, violación, robo a instituciones bancarias, a casa-habitación y secuestro, organizaciones civiles llamaron al gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, a no descuidar el tema de la inseguridad del estado por seguir enfrentándose con el Gobierno federal.

En los primeros 14 meses de su gobierno, en comparación con los 14 meses previos a que asumiera el mandato constitucional los delitos pasaron de 69 mil 13 casos a 77 mil 732, lo que representa un incremento de 13 por ciento.

En tanto que en homicidios pasaron de mil 600 a 2 mil 185; es decir, un incremento de 37 por ciento de agosto de 2015 a septiembre de 2016, respecto de octubre de 2016 (mes en que Corral inició su gobierno) a noviembre de 2017.

El Dato: Javier Corral afirma que Hacienda retiene 700 mdp en represalia porque investiga la presunta corrupción de César Duarte.

En el caso de las violaciones pasó de mil 243 casos a mil 350, lo que representa un incremento de 9 por ciento.

El secuestro es el delito que mayor repunte tuvo, pues en los 14 meses anteriores a su administración se registraron seis casos, mientras que en los 14 meses de su gobierno hubo 19, lo que representa 216.6 por ciento más.

En robo a casa-habitación con violencia se reportaron 154 en el primer periodo contra 190 del segundo, lo que significa un aumento de 23 por ciento.

“El exhorto que le hacemos al gobernador Corral es que no lleve el tema de la justicia al ámbito político y que verdaderamente no descuide este rubro, porque estamos en tiempos electorales y estamos en tiempo de mucha virulencia y no se pueden mezclar las cosas.

“Me parece que, como político, tiene el derecho de hacer política, pero a lo que no tiene derecho es a abandonar la seguridad de los chihuahuenses”, dijo Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.

Si bien Wallace está a favor de que el mandatario estatal combata la corrupción, dijo que en lo que no coincide es que la pugna entre el gobernador con el Gobierno federal “ya tomó tintes políticos”.

“En lo que sí coincido con el gobernador es en que se debe combatir la corrupción, en que se debe de exigir, si tiene pruebas, al exgobernador César Duarte que responda por las acusaciones que pesan en su contra”, agregó.

Y es que dijo que siempre que se mete el tema de la seguridad en el terreno de lo político, ésta “sale perdiendo. Es el caso de Ciudad Juárez, que ocupa uno de los primeros lugares con mayor incidencia delictiva, sobre todo en homicidios”.

En este sentido, Wallace precisó que la pugna por los 700 millones de pesos que pelea Corral a la Secretaría de Hacienda la está utilizando “como cortina de humo para el tema de la inseguridad. Sí, estoy convencida de ello. Está haciendo tanto escándalo por estos recursos, pero no habla de la inseguridad. En sus discursos nunca vemos qué hará para remediar la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua, e Hidalgo de Parral”.

Resaltó que Corral también tiene un reto pendiente con los feminicidios, ya que el año pasado de los más de 2 mil 300 homicidios que se registraron en la entidad, 171 fueron contra mujeres.

“Chihuahua tiene alerta de género por el aumento de asesinatos contra mujeres y ahí no vemos que su gobierno esté haciendo nada para prevenirlo. Creo que Javier Corral tiene que enfocarse en el cargo para el que fue electo en 2016 que es gobernar, pero no únicamente haciendo política, sino emprendiendo acciones muy concretas para abatir la inseguridad del estado”.

En 2017, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), dio a conocer el Índice de Paz México (IPM) 2017, que ubica a esta entidad dentro de los diez estados menos pacíficos de la República Mexicana al obtener una calificación de 2.731 puntos.

Indica que a pesar de que entre 2011 y 2016 se redujo en 50 por ciento la tasa de robos, “los asaltos y violaciones subieron alrededor de 20 por ciento. Sostiene que la entidad tiene la cuarta tasa más alta de homicidios en el país”.

El secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres, expresó que “lo verdaderamente mezquino es que de un pleito entre autoridades lo que resulta es en un impacto directo en los ciudadanos”.

Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres con sede en Chihuahua, lamentó que “haya esas fricciones tan fuertes” entre Corral y el Gobierno federal, porque consideró que “no es saludable para ningún estado que existan pugnas políticas”.