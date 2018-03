Operan a corazón abierto al actor Arnold Schwarzenegger

El actor norteamericano y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger fue sometido a una cirugía a corazón abierto, según informó su representante.

A través de su cuenta de Twitter, el representante del actor Daniel Ketchell, informó que Schwarzenegger fue sometido a un remplazo de una válvula pulmonar que le fue insertada en 1997.

Ketchell agradeció el esfuerzo de los médicos tras haber realizado la cirugía, debido a que el actor se encuentra estable y recuperándose después de ser intervenido.

Añadió que las primeras palabras del exgobernador de California tras su operación fueron “I’m back” (estoy de vuelta), frase que se hizo célebre en la película “Terminator” de la cual fue protagonista.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6

— Daniel Ketchell (@ketch) March 30, 2018