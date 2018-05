Operan a Melania Trump por problema renal

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue intervenida quirúrgicamente hoy por un padecimiento renal benigno en el Centro Médico Militar Walter Reed.

A Melania, de 48 años, le realizaron un procedimiento de “embolización” renal, por lo que se mantendrá hospitalizada el resto de la semana, indicó la Casa Blanca.

“La primera dama espera una plena recuperación a fin de que pueda continuar su trabajo a nombre de los niños”, señaló un breve comunicado.

Se espera que el presidente Donald Trump visite a su esposa en el Walter Reed Medical Center, en las afueras de Washington. El mandatario tuiteó por la tarde que se dirigía al hospital tras el “exitoso procedimiento”.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018