Las mujeres y hombres de AMLO

Todavía no cumple una semana como partido político y Morena ya tiene candidatos a las 16 jefaturas delegacionales.

Andrés Manuel López Obrador no pierde el tiempo y, democrático como es, designó de un plumazo a los aspirantes que desde ya —un año antes de las elecciones— comenzarán recorridos, eventos y mítines. Él los presenta como coordinadores de Morena en sus respectivas demarcaciones, pero de facto son precandidatos. Entre los aspirantes hay legisladores, ex diputados, ex funcionarios y ex jefes delegacionales. El común denominador es su lealtad con AMLO, pues todos lo acompañan en diferentes trincheras desde hace años.

En la estrategia del tabasqueño, dar certeza a sus mujeres y hombres, no sólo le permite cohesión al interior de su partido, sino que cierra la puerta a ‘chapulines’ perredistas que pretendan dar el salto una vez que no sean postulados por el sol azteca.

En Álvaro Obregón, López Obrador designó a la ex titular del DIF capitalino y ex secretaria de Desarrollo Social del DF durante su gobierno Martha Pérez Bejarano; en Azcapotzalco, el candidato será el académico Pablo Moctezuma Barragán, quien fuera jefe delegacional de 1997 a 2000; en Benito Juárez, Jesús González Schmal, ex militante del PAN y Movimiento Ciudadano —antes Convergencia— dos veces diputado federal y dos veces candidato a gobernador en Coahuila; en Coyoacán, la secretaria general de Morena y quien fuera Contralora del DF durante el gobierno de Andrés Manuel, Bertha Luján; en Cuajimalpa, la ex secretaria de Transportes y Vialidad y de Desarrollo Económico con AMLO, Jenny Saltiel.

Como lo adelantamos hace un mes en este espacio, para Cuauhtémoc fue designado el coordinador de MC en San Lázaro y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal; en Gustavo A. Madero, el ex legislador federal y dos veces diputado en la ALDF Ramón Jiménez López; en Iztacalco, el ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968 y dos veces diputado federal Jesús Martín del Campo; por Iztapalapa, la ex jefa delegacional en esa demarcación Clara Brugada; en Magdalena Contreras, la secretaria de jóvenes de Morena Patricia Ortiz Couturier; en Miguel Hidalgo, el ex diputado federal, ex consejero del IFE y ex secretario de Gobierno en el DF con AMLO, José Agustín Ortiz Pinchetti; en Milpa Alta, la ex jefa delegacional en esa demarcación y ex coordinadora del PRD en la ALDF, Guadalupe Chavira; en Tláhuac, el ex diputado federal y ex funcionario delegacional Rigoberto Salgado Vázquez; en Tlalpan, la ex secretaria de Medio Ambiente con el tabasqueño —entonces responsable del Proyecto del Segundo Piso del Periférico— y ex vocera en su campaña Claudia Sheinbaum; en Venustiano Carranza, la ex Procuradora Social del DF y quien renunciara al PRD hace apenas unos días asegurando que no se iría a Morena, Patricia Ruiz Anchondo; y en Xochimilco, el ex diputado y aspirante a la delegación en 2012, Avelino Méndez Rangel.

Es el dream team de AMLO. De la historia, polémicas, posibilidades y hasta sospechas de cada uno, nos iremos ocupando.

Off the record... Y salió el peine. El escándalo por la fiesta en la Rotonda de las Personas Ilustres, que no da tregua al jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Romo, no sólo fue provocado sino que hasta fue difundido por la propia cumpleañera Claudia Cervantes. Fue la actriz quien entregó fotos a la revista del corazón que las publicó.

En boca cerrada... ”No tengo deseo de ocupar ningún cargo, así como trabajo creo que funciono mejor”.

René Bejarano mejor se queda a la sombra, operando en lo oscurito, como le gusta. Nada de reflectores ni posiciones para él, que no es lo mismo que no busque y negocie espacios para su grupo.

m.lopez.sanmartin@gmail.com

Twitter: @MLopezSanMartin