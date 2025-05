El dueño de la chequera en el DF

Hay un personaje que logra poner de acuerdo lo mismo a secretarios que a diputados y delegados en el DF: Edgar Amador. Y no es porque sea un gran conciliador, ni por sus dotes de negociador.

Al contrario, el secretario de Finanzas del GDF —coinciden no pocos— tiene nulo tacto, rara vez cumple lo que acuerda y sus formas no son las mejores. “Es el dueño de la chequera y por eso todos tienen que aguantarse”, cuenta un funcionario de primer nivel del gobierno capitalino

Su nombre rara vez aparece bajo el reflector. El único desliz que saltó a la luz fue producto de una llamada en la que se le escucha hablando con el presidente de la Comisión de Gobierno Manuel Granados, celebrando la “goliza” que les metieron a los diputados al etiquetar mil 875.7 millones de pesos para dependencias

y delegaciones.

“Salió todo muy bien, y sobre todo el tema de los etiquetados”, menciona el líder de la ALDF a Amador. “A todo mundo le convino cabrón (…) se las metimos doblada”, dice el secretario para después hacer alarde de cómo se habrían chamaqueado a los diputados. “Lo del ISR lo detectaron no al cuarto sino al cinco para las doce, cuando ya la tenían adentro”, remata Amador.

Para entender los alcances del secretario y el cómo y por qué del control que mantiene, vale la pena revisar de dónde viene.

Edgar Amador, cobijado por cuatro administraciones del DF, ha saltado de cargo a cargo —público y privado— manteniendo su influencia y presencia. En 10 años, hizo carrera en cargos de la Secretaría de Finanzas, para luego dar el salto a la iniciativa privada. Nada de malo habría en ello, de no ser porque el secretario pasó de una responsabilidad pública a un puesto directivo en Dexia Group, casa que otorgó Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda Pública al DF, por siete mil millones de pesos.

Edgar Amador fue nombrado director general adjunto de Administración Financiera del GDF con Andrés Manuel López Obrador; en 2006, con Alejandro Encinas, fue director general de Planeación Financiera. Ese año dio el brinco al sector privado y en 2007 fue director general adjunto en México de la compañía Dexia Group, dedicada, según su página, a “la banca al menudeo, servicios financieros a gobiernos locales y financiamiento de proyectos en el mundo”.

Ese mismo 2007, el hoy secretario y la empresa para la que trabajaba, fueron contratados por el GDF para el financiamiento de deuda a una tasa fija de 8.5 por ciento, por la que obtuvo el certificado Bursátil Fiduciario.

En 2010, Amador regresó al gobierno a invitación de Marcelo Ebrard, quien lo nombró subsecretario de Planeación Financiera en la Secretaría de Finanzas.

Hoy, Edgar Amador sigue colocando certificados de deuda como estrategia de financiamiento a través de Dexia Group. Parte de los certificados bursátiles para financiar proyectos de infraestructura, así como el refinanciamiento de deuda pública está, por decisión del hoy secretario, en manos de la empresa para la que trabajó.

El asunto no es menor, hablamos de un saldo en la Deuda Pública capitalina que supera los 68 mil millones de pesos. No sólo eso. Curiosamente —según datos de la propia Secretaría de Finanzas— hay un aumento de siete mil millones de pesos en la deuda de la ciudad respecto al inicio de la gestión de Miguel Ángel Mancera.

Al inicio de la actual administración, la deuda del GDF ascendía a 61 mil 207 millones de pesos y al corte del primer trimestre de 2015, ésta alcanza ya los 68 mil 396 millones de pesos, un aumento real de 7 mil 189 millones de pesos.

¿No hay conflicto de interés ni explicación que dar, por parte de Amador?

Off the record... De plano hay quienes tienen memoria a muy corto plazo o ¿cómo explica el recién electo diputado local por Morena, Alfonso Suárez, del Realque como subdirector del STC Metro, apoyó el aumento a la tarifa del boleto y ahora desde la ALDF pretende bajar el precio de nuevo a tres pesos?... Más de uno soltó la carcajada cuando el ex delegado en la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, levantó la mano para presidir el PRD-DF. No fue tanto porque como jefe delegacional tuviera una gestión desastrosa, ni porque su mal trabajo le abrió la puerta a Ricardo Monreal, para ganar la demarcación, sino porque en la pasada elección, Fernández compitió y perdió su diputación local cayendo hasta el tercer lugar... Ahora resulta que los grupos panistas en la Ciudad quieren cargos y exigen posiciones a la delegada electa en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, cuando en campaña no se aparecieron para apoyarla. Se van a quedar vestidos y alborotados.

En boca cerrada…“¡Qué mayor democracia que el azar?”.

Joaquín Bustamante, próximo diputado de Morena, quien salió ganador en el sorteo de candidaturas y ahora llegará a la ALDF. ¡Suertudote!

Twitter: @MLopezSanMartin