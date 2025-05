Cambiar el Rumbo

Rodolfo Higareda

Desde el fin de la Revolución y hasta el inicio de los años 80, México fue la estrella más brillante en la constelación latinoamericana. Aunque la pobreza y la desigualdad siempre han sido un trágico lastre de nuestra nación, en comparación con el resto del continente éramos un lugar de avanzada (y en algunos aspectos todavía seguimos siéndolo). En las artes plásticas, los muralistas plasmaron para el mundo los sentimientos de toda una generación. En el cine nuestra época de oro nos regaló a grandes artistas y fantásticas películas que hoy en día se siguen disfrutando en toda Hispanoamérica. Despegamos en infraestructura y la modernidad avanzó a un ritmo exponencial. En un lapso relativamente corto, el país pasó de ser un gran campo de batalla —con cientos de miles de muertos por todos lados, invadido y fragmentado— a convertirse en un lugar donde el jet set internacional pensaba en vacacionar.

Todo eso se hizo posible de la mano del régimen post revolucionario del PRI. Una verdadera genialidad de organización social, que logró pacificar a las diferentes fuerzas militares y corrientes políticas en lucha; al tiempo que dotaba al pueblo de instituciones que velaran por sus intereses. Con ello, el riesgo de una conflagración interna se esfumó casi por completo (solamente permaneció vivo en las ilusiones trasnochadas de guerrilleros de café o en grupos insurgentes con más fuerza en la prosa que en las armas).

Aunque durante esos años hubo atisbos de autoritarismo y represión, la verdad de las cosas es que tuvimos la determinación de buscar fórmulas que nos permitieron una convivencia pacífica, sin tener que pasar por los gorilas sudamericanos; ni por la dictadura revolucionaria caribeña. Sobra decir que aún hoy en día, países como Cuba y Venezuela no logran despertar de esa pesadilla y siguen siendo aplastados por las botas de un socialismo antidemocrático y disfuncional. En nuestro caso, el modelo PRI llegó hasta donde tenía que hacerlo; pero ya en esta democracia competitiva y de alternancia en que vivimos, no hemos logrado instrumentar un proyecto que nos saque del estancamiento económico y nos lleve a un nuevo nivel de desarrollo.

En las décadas de los 60 y 70, hordas de Argentinos, Brasileños, Chilenos, Uruguayos y demás ciudadanos del mundo, llegaron a nuestro país buscando refugio ante la implacable persecución que padecían en sus tierras. Arribaron a la mal llamada Dictadura Perfecta, en donde a pesar de prácticas electorales deleznables como el embarazo de urnas y la operación tamal (que aún siguen implementando con maestría las izquierdas en el D.F.) se vivía relativamente bien, en paz y con libertad.

Hoy en día nuestro mediocre nivel educativo, la pobreza, la inseguridad, la corrupción, el deterioro del medio ambiente y la debilidad del sistema de impartición de justicia, han mermado severamente nuestra competitividad (y bienestar). El PIB per capita de Chile es de $23,500 dólares y el de Argentina de $22,400; mientras que el de México es de tan solo $15,900. Es por ello que debemos hacer un acto serio de reflexión y cambiar el rumbo. Pero el camino hacia el progreso no lo vamos a encontrar recorriendo las mismas rutas que al final no nos han llevado a nada bueno; ni tampoco andando a ciegas por el populismo autoritario que tanto daño le ha causado al mundo. Hacia esos senderos fallidos desea encaminarnos López Obrador; y no debemos permitirlo.