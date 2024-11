Ministros de la Corte advierten tienen hasta el 5 de noviembre

Los ministros de la Corte y concretamente Juan Luis Alcántara demandan a la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum a que reflexione sobre la reforma al Poder Judicial y así evitar una crisis constitucional. Estamos de acuerdo con la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, con las medidas de austeridad y extinción de fideicomisos.

Insistió en señalar que están de acuerdo con la creación del tribunal de Disciplina con ciertas limitaciones y la posibilidad de apelar e impugnar alguna resolución para evitar injusticias.

Pero además el ministro Alcántara Carrancá llamó a los candidatos para integrar el Comité de Evaluación que envió la presidenta a meditar si quieren permanecer en el cuestionamiento de su parcialidad como el ministro en retiro, Arturo Zaldívar. Tienen hasta el 5 de noviembre para generar las condiciones de seguridad jurídica.

+++

La confusión que se dio en el Pleno de la Cámara de Senadores, cuando el Presidente Noroña se hacía disimulado para no dar la palabra de los legisladores priistas y estos muchas veces demandaron que les permitieran subir a la Tribuna.

Luego muchos gritos y confusión, muchos gritos de los senadores porque no le daban la palabra a los priistas, y ello obligó al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno “Alito” subir a la tribuna y encarar a Noroña.

Y el Morenista señalaba hágalo desde su lugar, Noroña a Alito, una y otra vez subiendo el tono a gritos, y no me toque, argumentaba sin hacer caso a las peticiones. No me ponga el dedo encima, le gritaba Noroña.

¡A mí no me grites!, ¡no me grites!, ¡no me grites!, ¡date a respetar!, ¡date a respetar!, ¡respéteme!, ¡respéteme!, le gritaba Alito en su cara a Noroña que solo pedía respeto a la presidencia, y que lo hiciera desde su lugar y que no lo tocara. Su rostro se desencajaba.

Noroña no la ve llegar con los priistas, basta recordar aquella intervención cuando en una permanente, en la pasada legislación, Noroña como diputado se confrontó con el entonces senador, por Sinaloa, Mario Zamora y terminó gritando soy un adulto mayor, soy un adulto mayor…

+++

La sorpresa fue que el mismo jueves por la mañana ya estaba aprobada en esos 17 Congresos más IVA, es decir la declaratoria que ofreció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña sumaron, de 17 que se necesitaban llegó a 23.

La priista Claudia Anaya reclamó que hayan aprobado en 20 horas esta reforma, que ni siquiera la leyeron, que ellos están en contra de esas porquerías.Noroña peló los ojos y pidió respeto.

De rebote, se levantó el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve para responder a Noroña y reclamar que estén atropellando con este proceso.

Se quejó, también de la marranada que hicieron, Morena y aliados de tomar protesta en lo oscurito al Club de mañosos, de gente ligada a Morena, el Comité de Evaluación para las elecciones de jueces, magistrados y ministros cuando debería haberlo hecho en el pleno. Que es un comité espurio.

El que más gozaba de este triunfo de aprobar, en fast trak esta reforma de blindaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum, era el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat que en su exposición presumía que Morena ganó con 26 millones de mexicanos y por eso el pueblo manda, lo que sorprende es que él y su padre fueron beneficiados como gobernadores por el PRI y hoy hablan pestes.

Y presumía que el Senado, el pueblo les dio la mayoría calificada de los dos tercios, de 86 votos, y que por eso pueden reformar.

Bueno, hay que recordarle al senador oaxaqueño de las acusaciones que entregó el estado de Oaxaca que gobernaba a AMLO a cambio de impunidad y, 2, la mayoría calificada la alcanzaron por utilizar la frase “plata o cárcel” a los dos senadores del PRD, José Sabino y Araceli Saucedo y al del PAN, Miguel Angel Yunes Márquez.

Entonces, el pueblo no les dio los dos tercios, les faltaron tres senadores que compraron bajo el esquema de corrupción al máximo nivel, es decir por amenazas de consignarles sus expedientes delictivos y la entrega de jugosas cifras para sus bolsillos.

+++

Los diputados federales Rubén Moreira Valdez, Lorena Piñón Rivera y Humberto Ambriz Delgadillo presentan una iniciativa que modifica dos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, en materia de prohibición de unidades de autotransporte de carga de doble remolque, porque señalaron que ocasionan más de mil 600 accidentes al año y aproximadamente más de mil decesos.

En la argumentación del proyecto de ley, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI afirman que el propósito es eliminar el uso de este transporte, a fin de dar seguridad a las personas que viajan en otras unidades y los transeúntes, así como de los mismos operadores de estas unidades, que circulan por las carreteras del país.

Detallan que una vez que se cumpla el proceso legislativo para su aprobación, habrá un plazo de 12 meses para que salgan de la circulación estos vehículos de carga pesada y para que los empresarios del autotransporte articulado puedan hacer las adecuaciones necesarias para operar. Son corresponsables de la muerte de decenas de personas que han sido atropelladas por esos vehículos

+++

Nos comentan que el mercado laboral del país, mantiene un periodo de debilidad, con la eliminación de puestos de trabajo, la mayoría en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En septiembre se reporto la eliminación mensual de 275 mil empleos, con lo que ligó dos meses con pérdidas de puestos de trabajo, pues en agosto se perdieron 626 mil 986 puestos. No se ve que en un futuro cercano se componga esa situación, por el contra con las elecciones de Ewstados Unidos, la situación se ve complicada para la economía.