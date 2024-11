Del Gobierno (6/10)

El gobierno, combinando sus poderes para prohibir, obligar y castigar, puede: (i) prohibirnos violar derechos y castigarnos si lo hacemos (relacionado con la justicia); (ii) prohibirnos hacernos daño a nosotros mismos y castigarnos si nos lo hacemos (relacionado con la prudencia en sentido negativo: no hacernos daño); (iii) obligarnos a hacerles el bien a los demás y castigarnos si no se los hacemos (relacionado con la benevolencia); (iv) obligarnos a hacernos el bien a nosotros mismos y castigarnos si no nos lo hacemos (relacionado con la prudencia en sentido positivo: sí hacernos el bien).

Lo único que, con justicia, sin violar nuestros derechos, debe prohibirnos el gobierno es violar derechos, que siempre son de alguien más. Lo único por lo que, con justicia, debe castigarnos, es por haberlos violado. Lo único por lo que, sin violar nuestros derechos, debe obligarnos a resarcir, es por haber violado derechos. Su tarea legítima, a la que no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, es prohibir y prevenir la violación de derechos, y, de fallar la prohibición y la prevención, castigar al violador y obligarlo a resarcir, para lo cual debe tener lugar el proceso de denuncia, búsqueda, detención, juicio, condena, castigo y reparación.

Si el gobierno, con la mejor de las intenciones, que no nos hagamos daño a nosotros mismos, nos prohíbe, por ejemplo, el consumo de sustancias nocivas y adictivas, y nos castiga si las consumimos, viola nuestro derecho al ejercicio de la libertad individual (al consumo), y al uso de la propiedad privada (de mis sustancias), nada de lo cual viola derechos de terceros. Quien consume sustancias nocivas y adictivas se hace daño a sí mismo, actuando en contra de su propio interés, valorando más la satisfacción presente que el mal futuro, pero no viola derechos de nadie, razón por la cual esas conductas no deben prohibirse y sancionarse. Sin embargo se prohíben y castigan.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES De Zoé en el IMSS

Si el gobierno, con la mejor de las intenciones, ayudar a los demás, nos obliga a hacerles algún bien gratuitamente, por ejemplo un servicio social forzoso, y nos castiga si no lo hacemos, viola nuestro derecho a la libertad individual y a la propiedad privada (al uso, como lo creamos más conveniente, de nuestro tiempo), porque los demás podrán tener el interés de que se les ayude, sobre todo, gratuitamente, pero no tienen el derecho de que se les preste ese tipo de ayuda, misma que, para que tenga mérito ético, debe prestarse voluntariamente, no por obligación. Quien no le presta ayuda a un necesitado no viola ningún derecho.

Si el gobierno, con la mejor de las intenciones, que tengamos una vida saludable, nos obliga, por ejemplo, a hacer media hora diaria de ejercicio, y nos castiga si no lo hacemos, viola nuestro derecho a la libertad individual y a la propiedad privada (a usar, libertad, nuestro tiempo, propiedad, como creamos más conveniente).

La única virtud a la que debe obligar el gobierno es la justicia: no violar los derechos de los demás. No debe obligar a la prudencia negativa: no hacernos daño a nosotros mismos. Tampoco a la beneficencia: ayudar gratuitamente a los demás. Tampoco a la prudencia positiva: hacernos el bien a nosotros mismos. En cada uno de los tres últimos casos viola derechos, cuyo respeto debe garantizar.

Continuará.