Seguridad en el Edomex: resultados, coordinación e inversión

El Estado de México, el más poblado y complejo del país, ha dado pasos significativos hacia una mejora en la seguridad pública. Bajo la administración de la gobernadora Delfina Gómez, ha logrado una reducción destacada en los homicidios dolosos, de 13.10% en lo que va de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En un análisis a la estrategia de seguridad que ha ido afinando Delfina Gómez, su administración implementó la coordinación interinstitucional y la colaboración entre distintos órdenes de Gobierno. La Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la misma Secretaría de Seguridad del Estado de México y las policías municipales han tenido una colaboración que nunca se había dado.

Este esfuerzo conjunto ha permitido no sólo una disminución de los delitos de alto impacto, sino también un aumento en las detenciones y sentencias judiciales, que han crecido de manera significativa durante el último año. La mejora en los resultados no sólo se refleja en cifras, sino también en la percepción de los ciudadanos, quienes empiezan a sentir un entorno más seguro, especialmente en municipios que históricamente han enfrentado altos índices de violencia como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl.

Otro aspecto importante de la estrategia de seguridad en el Estado de México es la implementación de medidas concretas, como el programa de canje de armas y la destrucción de las mismas por parte de las autoridades. La reducción de armas en circulación es un paso crucial para disminuir los índices de violencia, especialmente en un contexto donde las armas de fuego son un factor determinante en muchos de los homicidios dolosos.

Además, el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, como el C5, y el aumento salarial para los policías del Estado de México, también han contribuido a mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y, por ende, la respuesta ante situaciones de emergencia. El camino aún es largo, pero los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que la coordinación, el trabajo constante y la inversión en seguridad son elementos clave para lograr una verdadera paz en el Estado de México.

Engie: Nuevas Promesas. En una entrega anterior en este espacio, se señaló cómo la empresa Engie, liderada por Felisa del Carmen Ros, ha enfrentado múltiples controversias por su gestión en incidentes relacionados con gas natural, desde explosiones hasta fugas que dejan huellas indelebles en comunidades afectadas.

La explosión en Matamoros en junio de 2023 fue un punto crítico, pero los ecos de esa tragedia parecen resonar nuevamente en Ciudad Madero. Esta vez, la negligencia se centra en la falta de entrega de un mapa actualizado de la distribución de sus líneas, solicitado con urgencia por Protección Civil tras la explosión en la colonia Miramápolis el pasado 10 de octubre.

El director de Protección Civil, Ricardo Aguirre, subrayó la importancia de tener un croquis actualizado. Sin embargo, Engie ha incumplido su compromiso de entregar la información esencial para atender emergencias. La dependencia se ha visto obligada a operar con mapas de 2022, mientras la empresa argumenta que los planos actualizados fueron entregados en abril de 2024. Esta contradicción, además de generar incertidumbre, pone en juego la seguridad de miles de familias.

Aunque Engie asegura que ya se implementaron inspecciones subterráneas, los resultados de estas acciones aún no han sido plenamente compartidos con las autoridades ni con la comunidad afectada, lo que genera dudas sobre la eficacia y el alcance de dichas medidas en términos de seguridad y prevención de nuevas tragedias. La historia reciente de Engie en México no deja espacio para la confianza ciega. Más en otra entrega.

Voz en off. Y donde tendrán que tener cuidado es en el Gobierno de Guanajuato luego de que al frente de la Secretaría de Salud se pusiera a Gabriel Alfredo Cortés. Y es que casi después de su nombramiento se ventiló mediáticamente que durante su paso por el Hospital Regional del ISSSTE de León le asignó diversos contratos a empresas vinculadas con servidores públicos, pero eso no es todo, ya que desde su nueva posición tampoco se conduce en apego a las le-

yes mexicanas.

Resulta que se emitió la convocatoria para contratar los vales de fin de 2024 y estímulos del Día de Reyes, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador de la Salud y Productividad para el ejercicio 2025, el problema es que entre las empresas que convocó se encuentra Inntec Medios de Pago, S.A. de C.V., firma que no figura en el padrón de emisores de monederos electrónicos autorizados por el SAT ni tampoco ha sido autorizada para desempeñarse como Fintech por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida por Jesús de la Fuente Rodríguez.

Así, se incumplen diversos artículos de la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera; pero como si dichos riesgos fueran poco, no pierda de vista que apenas en 2023 terminó la inhabilitación que el Gobierno de Zapopan aplicó a Inntec por tres años, luego que concursó con cartas de recomendación apócrifas; a esto sume que la empresa de Héctor Anaya habría perdido luz verde del SAT debido a las anomalías presentadas, entre ellas, desaparecer el saldo de las tarjetas con que opera…