Golpes federales al hampa

Y fueron las instituciones de Seguridad del Gobierno federal las que en un solo día dieron varios golpes de relevancia al crimen organizado. Y es que resulta que muy temprano se conoció de la captura de Vicente Gerardo Telefor, apodado La Garza y ubicado como generador de violencia del grupo criminal Los Ardillos que opera en Guerrero. De esa acción dio cuenta el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien dio crédito de la acción a la Defensa, a la Marina, a la FGR, a la Guardia Nacional e incluso a la policía de Querétaro, entidad donde se concretó la aprehensión. Pero no fue la única. Y es que por la tarde se reveló que también fue capturado un hombre señalado como el líder del grupo criminal que perpetró el ataque en el bar Bling Bling, del municipio Cuautitlán Izcalli, dejando un saldo de seis personas muertas. En este caso, además de las instituciones federales participó la Fiscalía del Edomex. Por último en Sinaloa, Fuerzas Federales llevaron a cabo acciones en las que detuvieron a ocho personas con armamento, equipo táctico y posible droga. Ahí el dato.

…Y en la CDMX

Y hablando de golpes relevantes, hay que anotar el logrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Pablo Vázquez. Y es que resulta que en coordinación con la Fiscalía capitalina, uniformados ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a cinco personas, entre ellas Jesús Torres Rojas, alias El Michoacano, de 41 años de edad, acusado de homicidio. En las acciones, los policías aseguraron más de mil dosis de aparente droga, más de 200 cartuchos útiles y tres armas de fuego. “Los datos de prueba obtenidos en las indagatorias fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir los inmuebles; por ello, se realizaron despliegues operativos simultáneos en los que se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos”, indicó la corporación, que ejecutó una primera acción en avenida Acueducto y la calle San Marcos, colonia Barrio La Candelaria Ticomán, y una segunda, en la calle Licenciado José López Portillo, de la colonia La Pastora.

Gobierno e IP suman por Acapulco

Interesante encuentro, nos comentan, el que sostuvieron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete con un grupo de empresarios de relevancia, en Palacio Nacional. El motivo de la reunión fue reforzar la suma de voluntades y proyectos, del Gobierno y de la iniciativa privada, en favor de Acapulco teniendo en mente la reactivación integral del puerto tras el paso de los huracanes John y Otis. En el Salón Tesorería la que estuvo al lado de la Jefa del Ejecutivo federal fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y también estaba presente la alcaldesa Abelina López. Del lado de los empresarios llegaron entre otros, Carlos Slim, de Grupo Carso, Arturo Elías Ayub, directivo de Telmex; Juan Antonio Hernández Venegas, dueño del Hotel Princess Mundo Imperial, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Alejandro Soberón, de Ocesa, además del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, entre otros. Y fluyeron las propuestas e intercambios. Entre los integrantes del gabinete estuvieron los titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa, Marina, Hacienda, Economía, Infraestructura, Bienestar y Turismo.

¿Por qué no esperó un poco más Moody’s?

Mucho ruido causó el anuncio de Moody’s de bajar la perspectiva en la calificación crediticia de México. Y es que resulta que la calificadora determinó ayer rebajar de estable a negativa dicha perspectiva, aun cuando refrendó la calificación soberana a nuestro país. Parte del desconcierto que se generó, nos comentan, se debe a que para muchos no tenía sentido emitir un comunicado de esa naturaleza cuando apenas hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudirá a la Cámara de Diputados a hacer entrega del Paquete Económico para 2025, sobre el que había anticipado que habrá una plena sujeción a medidas de responsabilidad en el manejo del mismo. Es más que sabido que el documento establece el déficit y las variables que contempla el Gobierno federal para el presupuesto del año entrante. Ante lo cual la pregunta que se hacen es ¿por qué la calificadora no se esperó a conocerlo y analizarlo antes de adoptar una decisión tan importante? Por lo pronto, se ha abierto una controversia sobre el particular que, nos anticipan, seguramente será parte de la agenda en los siguientes días. Uf.

Michoacán, primero en homologar reforma judicial

Con la novedad de que Michoacán, estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se convirtió en el primero en promulgar la reforma constitucional al Poder Judicial a nivel local, esto es, la que homologa la legislación estatal con la federal en materia judicial. “La transformación de México y de Michoacán nadie la detiene”, ha señalado el mandatario estatal al destacar que con esta acción se democratiza el único poder que había permaneceido intocado desde el porfiriato. Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado ha comenzado el proceso de adaptación y homologación de leyes secundarias y de procedimiento, para lo cual hay un periodo de 180 días. En Michoacán, nos comentan, la reforma al Poder Judicial local es parte del Plan Morelos, el cual contempla otras ocho reformas de gran calado entre las que destacan la de despenalización del aborto, ya aprobada, o la que dota de autonomía a la Universidad Michoacana.

Se van por la libre en vales y viene el problema

Se viene un escándalo en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, nos comentan, porque todo apunta a que el equipo que lleva Pablo de Botton, en particular la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Beatriz Adriana Espinosa López, se habría prestado a afectar las arcas públicas en la compra de vales de fin de año para los trabajadores. Y es que luego de que ayer fue descartada una de las dos propuestas, sólo seguía en la “competencia” Broxel. Con ello, además que no había contra quién concursar ni contra quién llevar a cabo la puja, empieza a crecer el sospechosismo de que hubo “coordinación” con la única empresa que queda para que las bonificaciones con las que había presentado su cotización bajaran drásticamente y sin aviso previo formal. A esto se agrega que la firma se quedó el contrato del año pasado por adjudicación directa y bonificación de -2.02%. La información ya llegó a oídos de Clara Brugada y a manos de la Secretaría de la Contraloría local, de Juan José Serrano. Uf.