La Comisión Nacional sin derechos humanos

Mónica Garza.

“Fue un florero en la administración pasada y va a seguir siendo en esta administración porque se presta a que los casos no avancen”, dijo el activista Adrián LeBarón, sobre la reelección de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos.

Adrián LeBarón asiste a la FGR a presentar una denuncia por terrorismo, el miércoles pasado.

Adrián asegura haber acudido más de 15 veces a la CNDH desde que mataron a su familia, en busca de una recomendación que el organismo rechazó emitir por considerar que el caso “ya estaba siendo atendido por las autoridades”.

Y como ése hay tantos y tan evidentes en los últimos 5 años, que media bancada de senadores de Morena, votaron a favor de dicha reelección, con disciplina partidista, pero en total desacuerdo. Fue un martes sucio, obsceno.

Su designación con 87 votos a favor, se aprobó a la 1:30 de la madrugada del pasado miércoles, con la humillación ejercida sobre los propios legisladores morenistas inconformes a quienes se obligó a exhibir su voto. Inédito.

Hasta el cansancio se repitió que Rosario Piedra Ibarra no sólo era la peor evaluada, no era la candidata de nadie, ni de Morena, ni de la Presidenta, ni de las organizaciones que luchan en favor de los derechos humanos y mucho menos de las víctimas.

Quizá ésa quedará como una de las noches más vergonzosas del sexenio que apenas inicia, con el antecedente de haber hecho un alto en esa sesión del Senado, para que la bancada mayoritaria le cantara las mañanitas a un expresidente. Inédito también.

Rosario Piedra ha quedado como un símbolo del desconsuelo. “Se premia indebidamente una gestión caracterizada por el debilitamiento institucional, la inacción y la pérdida de autonomía”, expresó contundente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El Observatorio Designaciones, conformado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, calificó la reelección como indignante, subrayando lo que todos atestiguamos, un mensaje que como flecha envenenada, fue lanzado contra las víctimas y la agenda de derechos humanos.

Las propias víctimas se pronunciaron contra el hecho, como el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, que expresaron dolorosamente que “continuará la violación sistemática del poder público a los derechos humanos, sin más señalamientos ni consecuencias reales. Hoy nadie ganó” escribieron.

Entre 2020 y 2023 la CNDH acumuló 58 mil 772 expedientes de quejas; 1,816 de ellos fueron en contra de la Guardia Nacional y sólo se emitieron 13 recomendaciones; la Sedena, por su parte, reunió 1,664 quejas y sólo hubo 26 recomendaciones.

Pero aún más alarmante es que, de acuerdo al Centro Prodh, hay registros que revelan que en casos de violaciones graves, como la de una desaparición forzada que involucra a la Secretaría de Marina, la CNDH recomendó “buscar a la persona desaparecida”.

Otro caso fue el asesinato de Pedro Palma, guía de turistas asesinado junto con dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, en 2022; el hecho generó una ola de indignación en el país entero, por las múltiples omisiones de la Guardia Nacional, sin embargo, la CNDH con Rosario Piedra como titular, permaneció en silencio.

Tampoco reaccionó ante la masacre ocurrida en la localidad Niños Héroes, municipio La Concordia, Chiapas, donde se denunció la muerte de 25 personas —entre ellos civiles— en medio de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado, en marzo pasado.

Misma postura tomó frente a la muerte de la niña Heidi Mariana, de 4 años, presuntamente provocada por el Ejército mexicano desplegado en Nuevo Laredo, la noche del 31 de agosto de 2022.

No olvidemos que los acuerdos sobre el actuar —o NO ACTUAR— de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, provocó aquella crisis interna que derivó en la renuncia de al menos seis miembros de su Consejo Consultivo en octubre del 2023, quienes públicamente acusaron a Piedra Ibarra de impedirles desempeñar su trabajo y obstruir sus recomendaciones. Pero no fueron escuchados.

Como tampoco fueron escuchados los periodistas que levantaron la voz contra la violencia, que Piedra Ibarra negó, de la misma forma que negó la existencia de la violencia vicaria y la redujo a violencia familiar.

Y así, siendo señalada por todos y sin ser la candidata de nadie, consiguió el voto de la mayoría en el Senado y apareció con su media sonrisa en ese pleno, a rendir protesta, como envuelta para regalo con olor a ofensa, para miles de víctimas en un México tan descobijado.

“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra“ reza la mítica frase, que en esta ocasión otorga mención aparte a nosotros

los mexicanos.