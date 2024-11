New York Jazz All Stars 2024

El Ciclo de Conciertos y Conferencias de DeQuinta Producciones de México en colaboración con Jazz at Lincoln Center, que se ha estado presentando durante once años en El Cantoral con la participación de más de 300 instrumentistas y más de 70 galas, ha enriquecido el panorama del jazz en México por la presencia de destacados intérpretes (piano, bajo, batería, saxofón, trompeta, voz...). “El objetivo clave de estos conciertos y clases magistrales se centra en la formación de un público exigente y crítico frente a las manifestaciones del jazz”, ha dicho Maribel Torre, directora de DeQuinta Producciones.

Este año se presentaron Marshall Gilkes Quartet, Anthony Hervey Quintet, Tyree McDole Quintet, Joe Farnsworth Quartet, Julian Lee Quartet, Luther S. Allison Quartet. Se cierra el programa de esta temporada del 2024 con la vocalista Ashley Pezzotti. “Concluye una etapa donde han arribado a la Cantoral y a otras salas del país destacados músicos para presentar su trabajo dentro del New York Jazz All Stars. Hemos sido testigos del crecimiento del público, que ha desarrollado su capacidad evaluativa de apreciación del buen jazz. Concluimos este 2024 con la presencia de la destacada vocalista y compositora Ashley Pezzotti”, expresó a La Razón Eugenio Elía, curador musical del New York Jazz.

Ashley Pezzotti ha colaborado con transcendentales y reconocidas figuras de la música internacional: Wynton Marsalis/Jazz At Lincoln Center Orchestra, Arturo Sandoval, Joey Alexander, Dave Holland, Jon Secada, Keith Urban. Su fonograma We’ve Only Just Begun (2019) está integrado por una serie de piezas originales infundidas por el ‘Great American Songbook’: la acompañan músicos de renombre como Emmet Cohen (piano), Alex Weitz (saxo tenor), Kyle Poole (batería) y Bob Bruya (bajo).

Originaria de Nueva York, se dormía mientras su padre dominicano le cantaba canciones y boleros clásicos en español: nacimiento de su amor por la música. A la edad de cuatro años empezó a recibir lecciones de vocalización; en 2018, concluye la licenciatura en la Frost School of Music de la Universidad de Miami con mención honorífica. En el programa académico de Betty Carter Jazz Ahead recibe en 2019 las valoradas tutelas de Dee Dee Bridgewater, Jason Moran y Marcus Printup.

Joven veinteañera que se ha presentado como lider de agrupaciones en prestigiosos clubes: Birdland Jazz Club, Dizzy’s Club, Blue Note Jazz Club, The Jazz Showcase, Jazz at Lincoln Center’s Rose Hall, Stockholm Concert Hall, el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington DC y ahora, pisa el tablado de El Cantoral de la Ciudad de México. Escuchamos los sugerentes fraseos de Pezzotti en el disco The Ever Fonky Lowdown (2020), de Wynton Marsalis/Jazz at Lincoln Center Orchestra: suite que, desde una tentadora sonoridad, aborda la relación de la cultura y la sociedad.

Ashley Pezzotti llega al New York Jazz All Stars 2024 con un formato de Quartet completado por Calan Cordero, uno de los cinco finalistas del cotizado American Pianist Award; Jonathan S. Muir-Colton, bajista ganador de diversos premios; y Dominick Domo Branch, quien en 2023 fue declarado como el mejor baterista del Festival Internacional de Edimburgo.

Concierto Ashley Pezzotti

Género: Jazz

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 23 de noviembre, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: 700, 800, 900 y 1,100 pesos