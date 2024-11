Penoso escenario para LG

Julio Pilotzi *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

LG Electronics va por otra reestructuración organizacional como parte de su estrategia “Future Vision 2030”, buscando posicionarse en innovación y eficiencia a nivel global. Sin embargo, detrás de estos cambios ambiciosos se perciben desafíos significativos que podrían dificultar sus objetivos, especialmente considerando el desempeño desigual de la compañía en mercados clave, como México. Incluso ha tratado de solventar la avasallante fortaleza de sus competidores, prueba de ello fue el abandono de los aparatos de telefonía móvil donde nada más no pudo hacer absolutamente nada con la inversión en innovación y tecnología de los norteamericanos, europeos y asiáticos.

La reorganización de sus unidades operativas es una más de sus ocurrencias en el mundo para según ellos potenciar negocios existentes y explorar sectores prometedores sonando bien en papel, pero plantea preguntas sobre su implementación real. LG ya enfrenta una feroz competencia en mercados maduros, donde rivales dominan en electrónica de consumo, y empresas especializadas lideran en el sector B2B.

Algún vez soñaron con dominar el mundo pero ni siquiera sus oficinas de comunicación son capaces de comunicar bien, son personajes improvisados, engreídos, arrogantes, sobrados de falta de talento, eso sí, van por la vida sintiéndose eruditos, de los que se creen que pueden hasta publicar artículos de análisis que los hará ganar el premio Nobel de Literatura, eso son los ejecutivos con los que LG pretende conquistar el mundo de la tecnología. LG dice tener la fórmula para cambiar el mundo de las necesidades tecnológicas, a donde por supuesto ya van tarde. En México, donde LG tiene una presencia, sus productos como televisores, electrodomésticos, y otros, ya sólo se los llevan con jugosos descuentos, a cientos de meses sin intereses. Aunque la marca pretende conservar su valor, su posición competitiva ha sido erosionada por rivales que ofrecen productos con verdaderas innovaciones.

Mientras LG habla de “sinergias interorganizacionales”, sus operaciones en nuestro país reflejan un enfoque tradicional que no necesariamente responde a las necesidades del consumidor local. A pesar de ser un mercado estratégico, la percepción es que la compañía no ha logrado capitalizar sus inversiones también es parte de la minúscula capacidad de sus ejecutivos a cargo. “Future Vision 2030” promete transformar a LG, pero la verdadera prueba estará en su capacidad para adaptar esta visión a mercados específicos, como México, donde las expectativas de los consumidores, la competencia y las dinámicas económicas demandan estrategias más contundentes. Si no logra traducir esta reestructuración en mejoras tangibles, podría quedarse como otro ejemplo de planes ambiciosos que fracasan en la ejecución, y de eso ya ha demostrado grandes errores. Veremos.

México Responsable TMEC. Desde Canadá llegaron las declaraciones del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en torno a la continuidad del T-MEC y su relación con las decisiones de México que plantean un panorama de creciente tensión en el marco de la cooperación económica en América del Norte. Y sobre todo, lo que se dijo en nuestro país sobre el acuerdo comercial, para ninguno de los miembros es negado que este intercambio es fundamental, pero eso sí, Trudeau reafirma su compromiso con el tratado, donde sus comentarios dejan entrever preocupaciones sobre las políticas mexicanas y su alineación con los intereses del bloque. La mención de la inversión china en México es particularmente relevante, ya que refleja inquietudes sobre cómo esta podría alterar el equilibrio económico y estratégico dentro del acuerdo.

Canadá y Estados Unidos han expresado en varias ocasiones su preocupación por la creciente influencia de China en sectores clave, como la energía, la infraestructura y la tecnología, lo que podría generar desafíos para las normas de competencia establecidas por el T-MEC. Por otro lado, Trudeau destaca que la continuidad del tratado es clave para proteger empleos en América del Norte, lo que subraya la importancia de mantener una postura unificada frente a los desafíos globales. Pero se deja clara la advertencia de considerar “otras opciones” en caso de que México no se ajuste a las expectativas del bloque, plantea un escenario potencialmente conflictivo, que podría derivar en restricciones o medidas unilaterales por parte de Canadá y Estados Unidos.

Seguramente en la mañanera de hoy habrá una respuesta clara, pero las expectativas de sus socios norteamericanos, especialmente cuando las decisiones en sectores estratégicos —como energía o telecomunicaciones— pueden tener repercusiones directas en las relaciones comerciales y en la estabilidad del T-MEC. La reunión entre Trudeau y la Presidenta Claudia Sheinbaum podría marcar un punto clave en esta dinámica, pero también pone de relieve la necesidad de que México fortalezca su diplomacia económica para evitar que diferencias puntuales escalen a conflictos que afecten la integración regional.

Voz en off. El anuncio de la nueva colaboración entre Grupo Vidanta y Cirque du Soleil, marca una inversión interesante en el mundo del entretenimiento y reafirma el compromiso de Vidanta con la innovación y el desarrollo turístico de alto nivel en México. Este espectáculo, que combina tecnología de vanguardia con una narrativa acuática inmersiva, promete ofrecer una experiencia única y posicionar a Nuevo Vallarta como un destino de referencia global. La construcción de un teatro especializado y la llegada de un espectáculo de esta magnitud fortalecerán el atractivo turístico del área, generando empleo y fomentando el desarrollo local.

LUDÕ, cuyo concepto celebra el poder y la belleza del agua, simboliza una visión inspiradora que conecta la innovación tecnológica con el respeto por la naturaleza..