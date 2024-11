*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Elisa de Gortari (Ciudad de México, 1988), es autora del poemario Código Konami (Provincianos, 2022), del libro de cuentos Himnos (Paraíso Perdido, 2017) y de la novela Los suburbios (Cuneta, 2015). Esta última fue elegida por el periódico Reforma como uno de los mejores libros del año y votada por la revista chilena Lector como mejor novela juvenil. Ha colaborado en publicaciones como Letras Libres, Gatopardo, Nexos y la Revista de la Universidad de México. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM.

Todo lo que amamos y dejamos atrás (Alfaguara, 2024): novela de Elisa de Gortari. “Siempre quise escribir un libro con elementos de ciencia ficción; pero, con incidentes donde estaban implicados ‘personajes normales’ sin nada de grandilocuencias ni superdotados que manejan armas destructoras, no me interesaba esa atmósfera de simbolismos extravagantes. Quería escribir una historia donde a esos ‘personajes normales’ le sucedieran cosas extraordinarias. Sí, gente con gestos similares a los de mis amigos y mis familiares. Ésa fue mi intención en Todo lo que amamos y dejamos atrás”, me dijo Elisa de Gortari.

Mediado del siglo XXI, la Tierra tiene anillos como los de Saturno derivado de un cataclismo que ha producido la falta de la energía eléctrica. Los niños padecen una extraña enfermedad: sufren mudez y proceden como seres sin rastros de lo que eran, están poseídos por antiguas y punzantes historias. Las autoridades están alarmadas ante el posible contagio y se abocan a una apremiante investigación que revela lo ocurrido en la Tierra hace dos décadas cuando Grijalva estudiaba música y estaba enamorada de su instructora; su padre: “una emanación digital en un minucioso mundo virtual”.

Los niños no sólo enloquecen, sino que parecen recordar vidas que vivieron otras personas. El ambiente de la novela es inhóspito: de pronto la luna ya no brilla, de pronto ya no existe la noche, por la enorme cantidad de luz que reflejan los anillos. De Gortari con una prosa mordiente entrega una fábula distópica tropical de metamorfosis y retorno, sobrevivencia y ruina, que advierte de los posibles desastres que se avizoran; y, asimismo, da pauta a la esperanza a través de la poesía y la música. La reportera Grijalva y su hijastro Indiana son testigos de cómo las aguas han desfigurado la geografía del puerto de Veracruz y se sumergen en una suerte de apocalipsis futurista extraviado, delicado y emocionante.

Páginas repletas de imágenes asombrosas albergadas en el dolor y en la memoria, en la cadencia de una música geométrica que persiste en la so brevivencia. Misteriosa historia de Tamarindo, donde el enigma se entreteje con el anhelo. De Gortari, narradora de raza que sabe pronunciar el espejismo con ternura.

“No hay mejor novedad literaria que una obra fuera del tiempo, desmarcada del presente y del pasado, y esta obra de Elisa de Gortari es una de ellas, nacida perdurable, habitada por una voz única que dialoga con un futuro alcanzado. Literatura, pues, tan escasa hoy en día, libre de las ataduras de las etiquetas y los géneros”, ha expresado el escritor David Miklos. Elisa de Gortari nos recuerda: “Nuestra historia es un agregado de últimos momentos” (Thomas Pynchon).

Portada del libro "Todo lo que amamos y dejamos atrás"

Todo lo que amamos y dejamos atrás

Autora: Elisa de Gortari

Género: Novela

Editorial: Alfaguara, 2024