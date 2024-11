Elektra Adiós a la Bolsa para Maximizar su Valor Real

Grupo Elektra, va por abandonar la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) después de 30 años de cotización. Este movimiento, respaldado por más del 95 por ciento de sus accionistas, marca una interesante decisión estratégica con en el que la compañía busca maximizar el valor de sus activos y fortalecer su posición tanto a nivel nacional como internacional. La decisión será formalizada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el próximo 27 de diciembre de 2024. En esta reunión, los accionistas discutirán y votarán la cancelación de la inscripción de Elektra en el Registro Nacional de Valores, así como la designación de un nuevo Consejo de Administración que liderará la reorganización estratégica de la empresa.

Este consejo estará compuesto por expertos con experiencia en mercados financieros y en la gestión de negocios globales, cuya misión será redefinir el modelo de negocio y posicionar a Elektra en mercados que valoren de manera más justa sus activos y operaciones. Elektra afirma que el mercado bursátil mexicano ya no refleja adecuadamente el valor real de la empresa, particularmente en términos de sus activos tecnológicos, digitales y físicos. La compañía sostiene que las valuaciones actuales subestiman su desempeño operativo en las geografías donde opera, tanto en México como a nivel internacional. Este fenómeno no es exclusivo de Elektra: en los últimos años, más de 12 empresas mexicanas, incluyendo Sanborns, Aeroméxico y Grupo Lala, también han abandonado el mercado de valores debido a la misma problemática.

En el documento del que tenemos conocimiento, deja claro que el mercado bursátil de nuestro país, ha dejado de maximizar el valor de las empresas que combinan operaciones físicas y digitales, afectando negativamente su capacidad de comunicar cómo se genera valor en sus distintas unidades de negocio. Por ello, la empresa considera que una reestructuración y privatización le permitirán explorar nuevos mercados donde el valor real de sus activos y estrategias sea mejor reconocido. A pesar de esta decisión, Grupo Elektra respalda también su decisión en que mantiene un desempeño sólido en sus negocios financieros y comerciales, con operaciones que continúan desarrollándose de manera normal. La compañía también reafirma su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y la creación de valor para sus accionistas e inversionistas. Por supuesto también se afirma que seguirá promoviendo iniciativas de educación, acción social y sustentabilidad, pilares fundamentales de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego.

Como parte de la reorganización estratégica, Elektra simplificará su modelo de negocio para hacerlo más comprensible para inversionistas y socios. Esto incluirá una comunicación más clara sobre cómo generan valor sus diversas líneas de negocio y un enfoque en mercados financieros que reconozcan adecuadamente el verdadero potencial de la compañía. Elektra considera que esta medida forma parte de un proceso continuo de mejora y optimización, diseñado para maximizar sus capacidades y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Este nuevo capítulo en su historia buscará consolidar su liderazgo en los sectores financieros y comerciales, adaptándose a las dinámicas del mercado global y aprovechando nuevas oportunidades para fortalecer su presencia internacional. Elektra se fortalece para enfrentar los retos del futuro, maximizando su potencial en un entorno competitivo y dinámico, mientras protege los intereses de sus accionistas e impulsa su misión de prosperidad incluyente y compromiso social.

Ciudades Competitivas. Este año, el Índice de Competitividad Urbana (ICU) elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) destacó a diez ciudades mexicanas como las más competitivas, basándose en criterios como innovación, infraestructura y calidad de vida. Cinco de estas ciudades se ubican en el norte del país, mientras que tres pertenecen al sureste, reflejando un progreso notable en esas regiones. En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo, Coahuila, obtuvo la primera posición, consolidándose como un referente de competitividad. Por su parte, Hermosillo, Sonora, que gobierna Antonio Astiazarán, encabezó la categoría de ciudades con 500 mil a un millón de habitantes, ascendiendo tres posiciones respecto al año anterior. Este avance en Hermosillo se atribuye a iniciativas que han implementado estrategias centradas en tecnología e innovación para mejorar áreas clave como seguridad, medio ambiente y servicios básicos.

Voz en off. El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD ha vuelto a quedar en entredicho con su reciente anuncio de una supuesta planta en México. Aunque prometió revelar la ubicación de esta instalación para finales de año, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desmienten cualquier avance real, afirmando claramente que no existe un proyecto firme para dicha inversión. “Todavía no hay un proyecto firme de alguna inversión de alguna empresa automotriz china que se vaya a instalar en México”, dijo en su conferencia de prensa matutina. Este patrón de promesas vagas y sin respaldo tangible no solo genera dudas sobre la capacidad de BYD para comprometerse en proyectos estratégicos, sino que también desacredita sus intenciones en un mercado clave como México. Además, su aparente estrategia de usar al país como un trampolín hacia otros mercados, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, no ayuda a generar confianza. Sí BYD, realmente aspira a establecerse en México, necesita mostrar un plan claro y un compromiso sólido. De lo contrario, sus declaraciones seguirán siendo percibidas como anuncios vacíos, más centrados en captar atención mediática que en generar impacto real en la industria….