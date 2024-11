Insiste Sheinbaum en el diálogo con Trump

Francisco Cárdenas Cruz *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió ayer en qué le planteó a Donald Trump, su próximo homólogo de Estados Unidos, y éste reconoció los esfuerzos de México en la estrategia de migración y que la “caravana” a la que él aludió, no llegará a la frontera de nuestro país, y que “el fentanilo no es un problema grave para nuestro país”, por las campañas de prevención y protección de las familias y que en el diálogo que sostuvieron no se trató lo de los aranceles.

Al mismo tiempo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ya tiene una propuesta para negociar con el próximo mandatario estadounidense, y sólo anticipó que “no es necesariamente lo que está pensando Trump”, sin dar detalle en qué consiste para hacer frente a las amenazas que el magnate republicano ha lanzado contra nuestro país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

De “contraproducente”, porque podría arruinar las relaciones de Estados Unidos con Canadá y México, calificó el presidente Joe Biden la ameanza de su sucesor, Donald Trump, de imponerle aranceles a éstos, firmantes del T-MEC, al recordar que los tres países están rodeados por los océanos Pacífico y

Atlántico y “lo último que necesitamos es estropear esas relaciones”.

Como si algo faltara, ahora son las principales líneas de cruceros del mundo, las que se quejan de que el Gobierno federal reviva el cobro de pasajeros por ingresar a México, que a partir de 2025 será de 42 dólares por persona, lo que consideran una grave amenaza para ellas porque nuestro país sería un destino 213 por ciento más caro del Caribe, por lo que sus propietarios solicitarán reunirse con la Presidenta Sheinbaum.

En la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la que participa, a tres días de su retiro, el ministro Luis María Aguilar, fue despedido por sus colegas tras 15 años en el alto tribunal y 55 de carrera en el Poder Judicial, con el reconocimiento de la presidenta, Norma Lucía Piña.

INE va con su cuarta secretaria Ejecutiva, en menos de dos años, a la elección de juzgadores. Con el voto unánime de sus consejeros, Claudia Arlette Espino lo desempeñará, como titular, no encargada. A ver si dura.

El nuevo líder del PAN, Jorge Romero, al que la Jefa del Ejecutivo acusa de corrupto y encabezar el “cártel inmobiliario” capitalino, busca aprovechar las amenazas arancelarias de Donald Trump a México, ofreciéndole el apoyo blanquiazul “para defender la soberanía del país”.

Con la muerte de Silvia Pinal, desaparece la última verdadera estrella de la época de oro del cine mexicano, después de varios meses de estar enferma.