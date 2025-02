NY Jazz All Stars 2025

Colaboración con Jazz at Lincoln Center, DeQuinta Producciones México da a conocer la programación del ciclo New York Jazz All Stars 2025, que se presentará en la sala El Cantoral (Puente de Xoco S/N, Colonia Xoco, CDMX), a las 20:30 horas, los sábados siguientes: 1 de marzo, Wayne Escoffery and Black Art Collective (Sextet); 5 de abril, Ekep Nkwelle Quartet; 17 de mayo, Herlin Riley Quartet; 21 de junio, Stefon Harris & Black Out; 6 de septiembre, Ben Wendel Quartet; 18 de octubre, ¡YES! Trío; 22 de noviembre, Julius Rodríguez Quartet. Siete destacados ensambles de lo más representativo del jazz de Nueva York.

Wayne Escoffery and Black Art Jazz Collective (Sextet). Wayne Escoffery: ganador en la encuesta realizada por Downbeat (2014 y 2021) en saxofón tenor y soprano, amén de un Grammy en 2014. Es considerado uno de los más talentosos saxofonistas del mundo del jazz y un sideman muy requerido. Alumno de Jackie McLean en Yale University. Continuó carrera en el Thelonious Monk Institute of Jazz del New England Conservatory, donde obtuvo una maestría en música. Desde el 2000, miembro de The Mingus Dynasty, Mingus Big Band y Mingus Orchestra, con quienes ha realizado varias grabaciones.

Ekep Nkwelle Quartet. Ekep Nkwelle, joven cantante de jazz de origen camerunés y estadounidense, ha recorrido su camino musical desde Washington, D.C., hasta la escena del jazz de la ciudad de Nueva York. El poder de su voz ha acompañado a Wynton Marsalis con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Russell Malone, Cyrus Chestnut y Peter Washington.

Herlin Riley Quartet. Herlin Riley, baterista de jazz estadunidense, ha colaborado a menudo con Wynton Marsalis como miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra y con George Benson, Harry Connick Jr., y Marcus Roberts.

Stefon Harris & Blackout. El vibrafonista Stefon Harris armoniza su amor por la tradición del hard bop con el jazz contemporáneo, fusión y las expresiones afrocaribeñas. En la década de los noventa, Harris fue un sideman muy solicitado. Colaboró con músicos notables como Terell Stafford, Steve Turre y Joe Henderson.

Ben Wendel Quartet. El saxofonista Ben Wendel ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Grammy. Posee una carrera importante como intérprete, compositor y productor. Ha realizado giras, presentaciones y grabaciones con artistas como Tigran Hamasyan, Bill Frisell, Terence Blanchard, Antonio Sánchez o Gerald Clayton, entre otros.

¡YES! Trío. El trío está integrado por el baterista Ali Jackson Jr., quien es heredero de una familia afroamericana de músicos; el bajista israelí Omer Avital, de ascendencia marroquí y yemení; y el destacado pianista Aaron Goldberg. Tres instrumentistas de primera línea.

Julius Rodríguez Quartet. Julius Rodríguez, joven multiinstrumentista de origen haitiano, creció en un suburbio de Nueva York. Tecladista que fusiona estilos como el góspel, el jazz y el hip-hop desde un imaginario creativo y audaz. Es un pianista y baterista que se ha convertido en uno de los músicos y compositores más innovadores de su generación.

Siete galas jazzísticas con intérpretes representativos de lo mejor del jazz en índices de la tradición, el blues, bop, soul, funk y fusiones contemporáneas.

Wayne Escoffery and Black Art Jazz Collective (Sextet). Concierto ı Foto: Especial

DÓNDE: Sala Cantoral. Puente de Xoco S/N, Colonia Xoco, CDMX

Cuándo: sábado, 1 de marzo, 2025

Horario: 20:30 horas

Boletos: de 500 a 1,200 pesos (de acuerdo a la posición de la butaca).