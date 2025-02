Desestiman espionaje a cárteles

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum desdeñó las informaciones de la cadena estadounidense CNN y del diario The New York Times, sobre misiones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, con sobrevuelos de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo de México, para espiar a los cárteles mexicanos y el utilizar drones MQ-9 Reaper, como parte de la campaña antiterrorista del gobierno del presidente Donald Trump.

“Es parte de esta campañita”, respondió en la mañanera, cuando se le preguntó qué opinaba sobre esas informaciones de medios de comunicación estadounidenses que difunden desde hace varias semanas, después de que el mismo día en que asumió el cargo, Trump anunció, y firmó, un decreto para declarar a los cárteles mexicanos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” y posteriormente revelar a las que considera principales: los de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, aunque hay otros que no incluyó.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Murat se queda solo en su tierra

Por exigencia de las bancadas de oposición en el Senado, la Comisión de Defensa Nacional de esa Cámara solicitará a esa secretaría que informe lo que sepa sobre el vuelo de aeronaves de Estados Unidos no tripuladas en el espacio aéreo mexicano, para localizar a los cárteles de la droga en varias entidades federativas, como lo han informado cadenas televisivas y diarios del vecino país.

Por cierto, el Senado de la República sigue en la mira del INE porque además de incluir, desaparecer y repetir nombres de juzgadores que participarían en la elección de integrantes del próximo Poder Judicial, omitió incluir en el plazo legal que concluyó el 12 de este mes, los nombres de las tres ministras morenistas que buscan continuar en la Corte.

Y aun cuando en una segunda lista “actualizada” que envió al INE tres días después, aparecieron los nombres de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, fuera del plazo legal, de ser incluidas, otros candidatos a cargos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, impugnarán su registro por inconstitucional.

Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, secretarios de Economía y Seguridad Ciudadana, sostienen reuniones con sus pares del gobierno de Estados Unidos, en Washington, de cara a la amenaza del presidente de ese país, Donald Trump, de imponer más aranceles a México, además de al acero y aluminio, que entrarán en vigor el 12 de marzo.

La afiliación a Morena de algunas “fichas”, peores de las que ya tienen, le ha empezado a generar severas críticas en la corriente de los “duros” de ese movimiento, que desde organizaciones y partidos de “izquierda” y durante muchos años lograron conformar ese movimiento para llegar al poder que otros disfrutan hoy.

Condolencias y abrazo solidario a Salvador García Soto.