Entre el “colapso” y “desatar el infierno”

El Mayo Zambada tiene razón al solicitar su extradición, si nos atenemos a la versión de que fue secuestrado y llevado contra su voluntad a Texas.

Si así fue, se lo llevaron evidentemente contra su voluntad, pero sobre todo, en una acción conjunta en quien si alguien no contó fue la autoridad mexicana. Es manifiesto que en los últimos años ha crecido aún más la desconfianza de las agencias de EU en los cuerpos de seguridad de nuestro país debido a “su cercanía” con la delincuencia organizada.

El Mayo dio a conocer una carta de múltiples interpretaciones. El uso de la palabra “colapso” igual pasa por su demanda de ser extraditado, solicitó “apoyo legal” en el consulado de NY, que por la presunción de que en caso de que no sea así tiene información suficientemente comprometedora para efectivamente meter en un “colapso” no sólo a México, sino también a EU.

Zambada está adquiriendo aún más importancia, porque a lo largo de muchos años jugó un papel de enorme importancia en el llamado Cártel de Sinaloa, y en general, en el terreno de las drogas en México y hacia EU. Es claro que tiene información de toda índole, independientemente de las innumerables especulaciones que se hacen en el terreno de confrontaciones políticas entre nosotros.

No vemos cómo El Mayo pueda ser extraditado. Lo más cercano que pudiera surgir es que los oficios del Gobierno mexicano impidan la pena de muerte, tema que con insistencia menciona Trump al referirse a las penas que deben de aplicársele a los narcotraficantes.

El Gobierno mexicano ha reaccionado con una propuesta de cambio constitucional para sancionar cualquier intervención en nuestro territorio. Es evidente que el planteamiento tiene santo y seña, pero también está clarísimo que poco o nada le va a importar a Donald Trump para alcanzar sus objetivos. En algún sentido, la propuesta no cambia las cosas y sólo viene a adecuar los términos constitucionales de soberanía y autodeterminación, el planteamiento no es de gran relieve.

Zambada se da cuenta que está atrapado sin salida. No tiene por dónde moverse, porque además de los cargos de los cuales se le acusan, está en medio de la tormenta más intensa que hemos tenido en mucho tiempo respecto a la relación México-EU en materia de narcotráfico.

Trump no deja de amenazar. A través de Mike Waltz, su asesor en Seguridad Nacional, mandó el mensaje: “Se va a desatar un infierno” sobre los cárteles de la droga. Junto con la amenaza, deja también en el ambiente la idea de que no se descarta el ataque a los cárteles en nuestro propio territorio. Bajo la misma dinámica del empresario-presidente, el fin de semana dijo que “no estoy contento ni con México ni con Canadá”, a estas alturas son narrativa, resulta incomprensible, pero no hay por ningún motivo que dejarla pasar.

Zambada es una pieza fundamental. No hay manera de que no tenga información de primera importancia, la cual incluye a las autoridades mexicanas, al menos en los últimos 15 años. Todo lo que sabe es de enorme relevancia, si a alguien le va a ser útil es a Trump como moneda de cambio, mientras que por acá más de alguno debe estar, para decir lo menos, inquieto.

No deja de sorprender que de la noche a la mañana se logre tener a piezas clave del narcotráfico, los “abrazos, no balazos” muestran su inoperancia. El Gobierno metió el acelerador y ha logrado detener a un buen número de capos que se movieron a sus anchas en la pasada administración.

El Gobierno hará como si quisiera extraditar a El Mayo para su narrativa, cabe preguntarse qué haríamos con él, además de que Trump no lo va a permitir.

El Mayo, ciertamente, tiene información que puede provocar un “colapso”.

