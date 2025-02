Todos mienten

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El Dr. Gregory House es el icónico personaje que encarnó Hugh Laurie para la serie televisiva House M.D., estrenada en 2004 por la cadena televisiva Fox y la cual consta de 8 temporadas. El personaje del médico especialista en diagnóstico está inspirado en el también ficticio personaje Sherlock Holmes, técnicamente los dos son investigadores y especialistas en deducir y resolver casos complejos y complicados.

Durante toda la serie y en cada capítulo podemos ver cómo atiende casos médicos a los que nadie les encuentra una explicación. Su talento y usando una forma burda y hasta violenta de tratar a sus pacientes, es como resuelve cada uno de ellos por más complejo que parezca.

El Dr. House se enfrenta no sólo a los cuadros clínicos llenos de enigmas médicos que presentan sus pacientes, también se enfrenta al principal problema que agrava el poder sanarlos: la mentira. “La condición humana básicamente nos dice que miente toda la gente… la única variante es sobre qué…”.

Bajo esta premisa, y tomando en cuenta el torbellino político en el que se encuentran México y sus políticos, el cual claro que es auspiciado por el nuevo Gobierno estadounidense —o por lo menos, aprovechado por los más pícaros mentirosos— es que personajes ligados al panismo han repartido acusaciones a sus contrincantes de complicidad con personajes de dudosa reputación. El dedo en la llaga lo puso la periodista Anabel Hernández cuando dijo que el abogado que defenderá a El Mayo es un personaje cercano a políticos de Morena, y es que aquí viene el análisis, y con esto no pretendo defender a nadie, y tampoco acusar a nadie de nada. Es importante decirles que voy a abordar la realidad, ésa que es fría y que, aunque no gusta, es simple y sencilla realidad:

Primero, que si el abogado penalista de apellido Penilla tiene fotos con políticos, pues claro, eso es lo que hacen la mayoría de los interesados en el poder: conocer a los que lo ostentan. Si usted busca en Google las relaciones de Fernández de Cevallos, de Coello, de Collado con políticos, se va a encontrar que no sólo tienen cercanía con los poderosos de su tiempo, también que han litigado casos de personajes muy impresentables.

Segundo, si el abogado defiende a personajes incómodos y cuestionados, es precisamente porque a eso se dedica. Los penalistas defienden a los que tienen problemas penales, si fuera un abogado especializado en temas familiares, andaría viendo divorcios, pero no, él se dedica a defender gente acusada de ese tipo de delitos.

Tercero, que si el señor participó en foros, simposios, recibió constancias y hasta participó en eventos organizados por asociaciones civiles o de gobierno, pues ni modo que se apene de su trabajo y se esconda, tiene una carrera y una vida social. Que hoy defienda al enemigo de moda no lo hace un delincuente y, mucho menos, eso le impide participar en ese tipo de eventos.

Cuarto, tómese treinta segundos de su tiempo y busque nuevamente en Google: “el narco relacionado con el PAN”, y podrá ver que los mochos con sotana que andan poniendo el grito en el cielo juegan con la memoria corta de la gente.

Quinto, si usted es médico internista de ésos que son buenos y acertados y en consulta atiende a un personaje cuestionado, ¿eso lo convierte a usted en médico de narcos? ¡Pues claro que no! Entonces, no sea usted tan básico y no le siga el juego a los que mienten sin pudor.

La reflexión a modo de interrogante que ahora le hago a usted es: Si el sistema de justica estadounidense negocia un acuerdo con El Mayo, ¿eso lo hace cómplice por aceptar un arreglo? Por supuesto que no.

A la Presidenta Claudia Sheinbaum no la vincula una fotografía con algún ilícito, y mucho menos la hace socia de alguien.

Lo que se les olvidó publicar en redes sociales a los voceros del PAN es que El Mayo creció y fortaleció su imperio al amparo de los gobiernos de Fox y Calderón, los cuales, por cierto, nunca lo persiguieron ni hicieron el mínimo esfuerzo por detenerlo o minar su poderío.

Tres frases más del Dr. Gregory House:

1. Todos mienten por una razón: funciona. Es lo que permite que la sociedad funcione, separa al hombre de la bestia.

2. ¿Una mentira es una mentira si todos saben que es mentira?

3. La sinceridad duele a aquellas personas que viven en un mundo de mentiras.