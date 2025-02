Este mes se publicó el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2024, el cual ha sido un ejercicio que se ha repetido, aunque con cambios metodológicos y países evaluados, desde 1995. El índice evalúa la percepción de expertos sobre la corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, en donde los valores más bajos significan una alta percepción de corrupción y los valores más altos, menos corrupción.

El índice es ampliamente utilizado porque permite comparar a un gran número de países en un número considerable de años, cuando se logró reunir información sobre, por lo menos 3 de 13 fuentes como rankings y mediciones del Banco Mundial, The Economist, World Justice Project, entre otros, que evalúan algunos de los siguientes conceptos de corrupción o relacionados con la corrupción: soborno, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, falta de transparencia, nepotismo, existencia de leyes estilo 3 de 3, protección a denuncias, captura del Estado por intereses privados y acceso a la información.

En los primeros cinco lugares del ranking, como los países menos corruptos aparecen Dinamarca, Suecia, Singapur, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Mientras que los cinco países más corruptos son Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Siria y Yemen. La región menos corrupta es Europa, mientras que la más corrupta es el África Subsahariana. En América, los países menos corruptos son Uruguay, Canadá y Barbados, mientras que los más corruptos son Haití, Nicaragua y Venezuela. En promedio, el mundo tiene una calificación de 42.6 puntos, es decir, tiende a percibirse más corrupto que “limpio”.

México recibió una calificación de 26 puntos (muy corrupto). Se encuentra rankeado junto a países como Camerún, Madagascar, Nigeria o Uganda. En la región, recibió una calificación parecida a Bolivia o Guatemala. La calificación es la peor que ha recibido el país en la historia del índice.

El mal resultado es producto de la lectura que hacen calificadoras de riesgo político, índices sobre democracia y el Estado de derecho a la luz de las reformas del Plan C de AMLO en ese año. En dichas fuentes, hay un consenso sobre el debilitamiento del andamiaje institucional construido durante el periodo de transición democrática, que terminaría afectando no sólo el sistema de frenos y contrapesos, sino también la rendición de cuentas.

Sumado a lo anterior, este resultado confirma una tendencia a la baja en las calificaciones que ha recibido el país a lo largo del tiempo, la cual muestra que la percepción a la corrupción no ha mejorado a pesar de contar con la segunda mejor Ley de Acceso a la Información del mundo, de acuerdo al Global Right to Information Rating, la puesta en marcha y luego desmontaje del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Austeridad Republicana y el Humanismo Mexicano. Será interesante ver el resultado de 2025, una vez que se ha materializado gran parte del Plan C, la llegada de Claudia Sheinbaum y la simplificación y digitalización de trámites de su gobierno.