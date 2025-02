Reunión clave de Ebrard

Y es claro que se ha activado con vigor la estrategia del Gobierno de México para tratar de llegar a acuerdos con Estados Unidos que frenen el amago de Donald Trump de imponer aranceles. Este último todavía ayer insistió en que su intención de hacerlo seguía en pie y remarcó la fecha: 4 de marzo. Sin embargo, también ha quedado claro que del lado mexicano el objetivo también está firme, a juzgar por los alientos de los encuentros sostenidos por el gabinete de seguridad con su contraparte estadounidense y también por el que tuvo Marcelo Ebrard con Jamieson Greer, representante de Comercio. El titular de la Secretaría de Economía describió el diálogo sostenido como “cordial y productivo”. Se tiene previsto que hoy se reúna con su homólogo, Howard Lutnick. Tiene lista una batería de argumentos e indicadores en favor de la integración, nos comentan. Pendientes.

¿Iba a haber liberaciones?

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Los extraditables

Y a propósito de la entrega que hizo el Gobierno de México al de Estados Unidos de 29 criminales de alto perfil que se encontraban presos en distintos centros de reclusión del país, circula la versión de que al menos una docena de estos personajes podrían haber estado en vías de ser liberados en los próximos días o meses por parte del Poder Judicial. Incluso se ha señalado que esto podría haber ocurrido como parte de los llamados sabadazos. No fueron pocas, nos recuerdan, las ocasiones en las que, desde el Gobierno, sobre todo, en el sexenio pasado, se cuestionaron decisiones de juzgadores que favorecieron a personas señaladas de presuntamente formar parte del crimen organizado. De ahí que ese planteamiento esté teniendo eco en distintos espacios. A reserva de corroborar su veracidad, no puede extrañar que aparezcan en estos momentos. Lo ocurrido ayer tiene una dimensión no vista antes. Ahí el dato.

La hermana de Indira

Nos comentan que hay quienes le rezan al santo de su devoción para que ya se deje de hablar de nepotismo y de cualquier cosa que se le parezca. Es el caso, nos aseguran, de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, cuya hermana, Juaenedi Vizcaíno Silva, fue nombrada en octubre pasado secretaria técnica de la Comisión del Deporte del Senado, encabezada —casualmente— por la senadora colimense Ana Karen Hernández. Algunos que se han puesto a revisar un poco, han encontrado que Juaenedi no tiene ni conocimiento ni experiencia alguna en temas deportivos, como lo exige el reglamento de la Cámara alta. Pero eso no le impidió acceder a un cargo por el que percibe un salario de alrededor de 65 mil pesos al mes. Y claro, no ha faltado el mal pensado que supone que la senadora del PT Ana Karen acomodó a Juaenedi por recomendación —¿o instrucción?— de su hermana, la gobernadora, aunque para ello tuviera que hacer a un lado la normatividad. ¿Será?

Firme, el rechazo a Yunes

Lo que está muy lejos de ser superado es el rechazo de un sector de Morena a la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Ayer, las diputadas locales del guinda en el Congreso de Veracruz portaron camisetas en las que se podía leer #fueraYUNESdeMorena. La legisladora Naomi Edith Gómez dijo que se le agradece al senador que haya votado a favor de la reforma judicial, “pero no vamos a ser sus esclavos” como para abrirle las puertas del partido. Naomi dejó claro que las mujeres veracruzanas de Morena apoyan con todo a la gobernadora Rocío Nahle quien, aseguró, durante la campaña fue víctima de guerra sucia de parte de los Yunes, “y ahora no es como para perdonar y olvidar”. Y lo que dijo después fue, en opinión de muchos, lapidario: “Si quiere él limpiar su historial, que lo limpie, pero que no venga a ensuciar el de nosotros”. Así las cosas, cuando falta muy poco para que empiecen las campañas por las presidencias municipales allá.

No quieren escuchar el mensaje

Y es en Morena donde algunos cuadros no tienen prisa por asumir la reforma contra el nepotismo, y sí en cambio para apuntarse desde ya a la lista de candidateables. No importa que las elecciones en las que aspiran participar sean dentro de dos años. Saúl Monreal es uno de ellos y por ello insiste en que buscará la gubernatura de dicho estado porque, dice, es su “derecho constitucional”. La dirigencia de Morena, con Luisa María Alcalde al frente, anunció que modificará los estatutos partidistas para alinearlos con la propuesta de Claudia Sheinbaum de atajar la herencia de cargos en 2027, pero en el Senado, nos dicen, el mensaje no se ha entendido y por eso se insiste en que hay que “esperar” a que la Cámara de Diputados termine el trámite y, además, se antepone el argumento de que el pueblo manda. Ya se verá si, en los hechos, el pragmatismo seguirá mandando. Porque mientras en el discurso rechazan el nepotismo, en la práctica lo dejan en suspenso, con el argumento de que “faltan dos años y muchas cosas pueden pasar”.

Observación puma

Con la novedad de que se puso en marcha el Seminario Universitario del Espacio. Su objetivo, nos cuentan, es fomentar la ciencia, la tecnología y la cultura del espacio dentro y fuera de la UNAM. Por ello, a partir de febrero, cada último jueves de mes, el seminario invita a reflexionar sobre la incursión de México en todas las ramas del quehacer espacial. El rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, nos comentan, está convencido de que es una muestra del potencial de la educación pública superior. Fiel a una larga tradición que data del UNAMSAT-B y que llega hasta las aportaciones en la Misión Colmena o en Curiosity, los universitarios buscan contribuir al monitoreo ambiental, a la generación de políticas contra el cambio climático y a la prevención de los desastres. Es la observación puma desde los cielos con la idea de aportar soluciones a problemas globales. Ahí el dato.