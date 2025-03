*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Fabienne Bradu (París, 1954) https://es.wikipedia.org/wiki/Fabienne_Bradu: ensayista, traductora y narradora francesa radicada en México desde 1978. ​Doctora en Letras Romances por la Universidad de la Sorbona. Integrante del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha publicado varios libros sobre la obra de Octavio Paz.

De 1982 a 1998 fue colaboradora y miembro de la mesa de redacción de Vuelta, dirigida por Paz. Ha realizado traducciones al francés de poetas hispanoamericanos (Gonzalo Rojas, Fabio Morábito, Pablo de Rokha, Rafael Cadenas...) y de lengua francesa al español (André Breton, Jean Genet, Aimé Césaire...).

Fabulosas imposturas (Bonilla Artigas Editores, 2024), de Fabienne Bradu: cuaderno conformado por diez ensayos, que realizan una sugestiva deliberación sobre la impostura en la literatura, a través de un convite que conmina al lector a reflexionar sobre la identidad, los códigos que rigen la ficción y los enigmas de la otredad/alteridad. Bradu indaga en cómo muchas figuras literarias han coqueteado con la idea de ser otros, en el propósito de crear temperamentos electivos desde desafiantes gestos de romper las fronteras entre autenticidad y fabulación (verdad/ficción). “De cierta manera, todos somos impostores: albergamos múltiples yo dentro de nosotros”, ha dicho la autora de Los escritores salvajes (2011).

Fabienne Bradu ı Foto: Especial

“De entrada, quisiera aclarar: ni la moral ni la ley tienen cabida en este libro. Es más, en materia literaria, la moral y la ley no me parecen valores significativos”, advierte Bradu y da entrada a su bitácora de embaucadores: “Una impostura psicoanalítica: Antoine Bello, Scherbius, soy yo”, “Una impostura póstuma: Luigi Pirandello”, “Transformismo en el siglo XVII: Las cartas de la monja portuguesa”, “El derecho y el revés de una medalla: Thomas Mann y Joseph Roth”, “Una impostura en blanco y negro: Nella Larsen, Alexandra Lapierre, Philip Roth”, “Una impostura pictórica: Jusep Torres Campalans y Max Aub”, “Enrique Vila-Matas o la suerte de no llamarse como todo el mundo”, “Emmanuel Carrère contra el Adversario”, “Émile Ajar alias Romain Gary”, “A otrarse, dijo Fernando Pessoa”.

La literatura permite jugar con las alteridades, con identificaciones posibles. En estos diez estudios se corrobora el deseo que tenemos de transformarnos en otra persona, de tener otra piel, de vivir otra vida. Los escritores cumplen ese sueño en sus libros, especulando por nosotros. La autora de El volcán y el sosiego reafirma que la impostura literaria es una forma de exploración y de ansiosa libertad creativa.

Ricardo Reis y Álvaro de Campos son gesticulaciones de Pessoa sin olvidar los numerosos heterónimos con estilo y biografías propias que concibió. Gabriel de Guilleragues inventa la novela de una monja portuguesa. Max Aub supone al pintor Jusep Torres Campalans, quien influyó en Picasso y no sólo creó una biografía falsa, sino que también pintó sus cuadros. Develación del humor y la destreza literaria de Enrique Vila-Matas para jugar con las posibilidades de la identidad en su novela Impostura: exploración de la multiplicidad del yo. Roman Gary logró falsear ante el mundo al escribir con el alias de Émile Ajar. Vaya gozoso, indecoroso y lúdico cuaderno que nos regala Fabienne Bradu.

Portada del libro "Fabulosas impostura" ı Foto: Especial

