La monarquía canadiense

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En Canadá andan muy preocupados porque temen que el presidente de los Estados Unidos quiera apropiarse de su territorio. Algunos canadienses también andan muy indignados porque Trump ha puesto a México y Canadá en el mismo saco, es decir, los ha tratado igual de mal y los acusa más o menos de lo mismo.

Hay muchas semejanzas entre Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo, hay por lo menos, un aspecto en el que México y los Estados Unidos se parecen más entre sí y se distinguen radicalmente de Canadá. Mientras que México y los Estados Unidos son repúblicas, Canadá es una monarquía.

El sistema político de Canadá es una monarquía constitucional. Su Majestad Don Carlos III de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, el llamado Reino Unido, también es el rey de Canadá. Hay que aclarar, para no caer en malentendidos, que eso no significa que Canadá no sea independiente del Reino Unido. Son naciones aparte. Sin embargo, comparten el mismo Rey.

México y los Estados Unidos, en cambio, son repúblicas. El sistema monárquico ha sido tajantemente rechazado en las dos naciones. En los Estados Unidos, desde el comienzo de su vida independiente en 1776. En México la historia es más compleja. En el siglo XIX tuvimos que luchar con las armas en dos ocasiones para liberarnos del yugo de la monarquía.

También hay que aclarar que, aunque Canadá no sea una república sino una monarquía, eso no significa que no sea una democracia o, mejor dicho, un tipo peculiar de democracia. Aquí también hay grandes diferencias entre México y Estados Unidos, por un lado, y Canadá, por el otro.

En México y en los Estados Unidos, que tienen un régimen presidencial, el presidente es elegido por votación popular y cumple con los roles de jefe de Estado y jefe de Gobierno.

En Canadá, el jefe de Estado es el rey Carlos III (a quien nadie designó por votación, ya que el puesto es hereditario). Su actual jefe de gobierno es el primer ministro Mark Carney (quien, por cierto, tampoco fue elegido por voto popular, sino por el voto interno de su partido).

Como Canadá tiene un régimen parlamentario, el primer ministro encabeza la mayoría en el Parlamento, pero su nombramiento no se hace de manera automática, sino que debe ser otorgado antes por el jefe de Estado. Lo mismo sucede en el Reino Unido, ahí el Rey designa al primer ministro, sin embargo, lo que pasa en Canadá no es exactamente igual, ya que su Rey no lleva a cabo esa tarea, sino que se la delega a un Gobernador General, que es una especie de virrey, que cumple con las funciones del jefe de Estado. La actual gobernadora general de Canadá es Su Excelencia Doña Mary Simon, quien ocupa ese dignísimo cargo desde el 26 de junio de 2021.