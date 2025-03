Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hasta hace poco políticos de Morena denunciaban la desaparición de personas

Se ve muy claro, la estrategia del gobierno de la cuarta transformación que se dedica a desviar y destruir las instituciones, ahora en su segundo piso, para desviar la atención de los horrores del campo de Teuchitlán, Jalisco. Legisladores de Morena como Gerardo Fernández Noroña dijo que no se podía saber si los cerca de 400 pares de zapatos hallados en el lugar pertenecían a personas desaparecidas y si los restos encontrados eran de seres humanos.

Al percatarse del remolino que causó, el senador morenista le bajó a sus señalamientos y atribuyó el horror de Teuchitán a una campaña de la derecha en su contra, en una burda intentona por victimizar a Morena y sus rémoras.

“Es una manera ruin, es una manera infame, no tienen ningún interés en coadyuvar”, reclamó a la derecha casi al borde del llanto el “pobrecito” de Fernández Noroña. No cabe duda que este impresentable senador está como “de atar”, con muchas perturbaciones en la cabeza.

Se nota además que Fernández Noroña actúa por consigna y no le importa caer en la incoherencia y el descrédito con tal de quedar bien con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y por cierto, el coraje de la jefa del Ejecutivo no se hizo esperar en su “mañanera del pueblo”. Bastante contrariada y al igual que el presidente del Senado, Sheinbaum Pardo atribuyó lo ocurrido en el rancho Izaguirre a una campaña en contra ni más ni menos que de esta llamada cuarta transformación, ahora en su segundo piso y hasta se permitió llamar a los supuestos orquestadores de esta supuesta campaña, carroñeros y se soltó con otros adjetivos y lo único que han hecho las madres buscadoras, es denunciar el horror que sucede en muchos estado delo país.

Bueno, hasta el tonito de voz le cambió a la jefa del Ejecutivo y anunció que el Fiscal General de la República dará hoyun informe, que se espera una posición en donde hablará del pasado y no de la resposabilidad del exgobernador de Movimidento Ciudadano, Enrique Alfaro, de quien por cierto, se dice que huyo a España.

Ricardo Anaya Cortés, advirtió que “carroñero” es no reconocer el problema de desapariciones en México y tratar de minimizar el problema, lavándose las manos como Poncio Pilato para culpar a los demás.

“Carroñero es no recibir a las madres buscadoras, carroñero es no ponerse del lado de las víctimas, carroñero es minimizar lo que está sucediendo y no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”.

Así respondió el jefe de la bancada de Acción Nacional al Senador, Gerardo Fernández Noroña, a quien además hizo un llamado para que comprenda que, de acuerdo con la ley y el reglamento, su responsabilidad es representar la pluralidad de la Cámara Alta y no a su partido político y mucho menos sus posiciones personales.

“Quien se sienta en la silla de la Presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República, tiene que entender que está representando a una institución y no sus posiciones personales, por su lado.

El llamado a que estos calificativos, pues se los dirija a quienes verdaderamente los merecen, porque como he dicho, aquí los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras” afirmó.

Gerardo Fernández Noroña afirmó que va a Estrasburgo para defender a México de los embates comerciales de Estados Unidos, al buscar nuevos socios. Señaló que el Senado puede promover la participación de los ciudadanos en el proceso electoral de personas juzgadoras, pero no puede promover a ninguno de los aspirantes.Fernández Noroña afirmó que no es verdad que se haya burlado de las personas que buscan a sus seres queridos.Que hay que esperar al resultado de las investigadoras para saber quien es el que ha actuado de manera ruin.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, decidió que hacían falta 2 notarías en su estado, la 78 y 79; así se publicó en La Sombra de Arteaga, el diario oficial del estado; dos días después Carlos Alcaraz, el sécretario de gobierno declaró que estaban evaluando los perfiles profesionales de quienes serían los elegidos para dichas notarías, la lista de profesionales no era corta, sin embargo el viernes pasado se conocieron los nombres de los elegidos: el oficial mayor del gobierno del estado, Mario Ramírez Retolaza y, Roberto Sánchez Murguía, hijo de la senadora Guadalupe Murguía. El escándalo en Querétaro es enorme, dado que el nuevo notario y ex oficial mayor, ha sido reconocido por el gobernador Kuri como uno de sus amigos más cercanos, y el hijo de la senadora hasta la semana pasada trabajaba en la Ciudad de México, en un despacho de abogados. Hasta hace unas semanas la legisladora era la coordinadora de los panistas en la Cámara Alta. Todo que en familia. Mauricio Kuri que en las encuestas nacionales sale bien calificado, parece que en su estado no piensan lo mismo y se dice que por ello ya permitió a los panistas que quieran sucederlo que comiencen a hacer campaña; menos Ricardo Anaya.

Y en esta lista de aspirantes, el frustrado Santigo Nieto, prominente político de Morena, puso una oficina regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, -en donde no se justifica-, pero así se forma entres los que buscan la candidatura al gobierno queretano. Ya lo intento hace meses, pero no le cuajo su deseo.

La jefa de Gobierno , Clara Brugada encabezó el banderazo del Mega Bachetón 2025, programa con el cual aseguró se atenderán 200 mil baches en 120 días con la participación de 500 cuadrillas.

La mandataria capitalina precisó que esto implica a su vez 800 mil metros cuadradosde carpeta asfáltica en 217 vialidades de la red primaria, mismos que serán atendidos por 500 cuadrillas integradas por 5 mil trabajadoras y trabajadores de la capital en tan solo 120 días.

