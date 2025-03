Arrecia escándalo por caso Teuchitlán

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Si no en “talón de Aquiles” de su Gobierno, en el que ciertamente no ocurrió, el hallazgo del rancho Izaguirre, de Teuchitlán, que, según reiteradas versiones de buscadoras y buscadores, fue convertido en campo de adiestramiento de jóvenes, mujeres y hombres a los que con engaños de ofrecerles trabajo reclutara el Cártel Jalisco Nueva Generación, a los que si no se aplicaban eran obligados a enfrentarse hasta morir y ser calcinados, está convertido en un escándalo.

Desde que el 5 de este mes fue descubierto por esos grupos que buscan a sus familiares desaparecidos y se conocieron las primeras versiones de lo que encontraron, los gobiernos estatal y federal han intentado deslindar su responsabilidad, lo que lejos de amainar, arrecia entre reclamos y exigencias de que se esclarezca y castigue a quienes nunca investigaron lo que ahí ocurrió, lo que confirma el grado de control territorial que el crimen organizado ha logrado en el país con la complicidad de autoridades de distintos niveles.

DE ESTOY DE AQUELLO…

La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República reventaron la sesión de ayer para evitar que se discutiera la creación de un grupo interdisciplinario imparcial que investigue el caso Teuchitlán, que permita saber qué fue lo que sucedió en el rancho Izaguirre, ubicado a 60 kilómetros de Guadalajara, al que ayer, invitados por la FGR, entraron grupos de buscadores, familiares de desaparecidos y representantes de medios de comunicación.

El senador blanquiazul, Marko Cortés, acusó al líder de la bancada guinda, Adán Augusto López, de ordenar a sus senadores y a los de partidos oficialistas abandonar el salón de sesiones para evitar que la sesión continuara y se discutiera su propuesta, por lo que dijo que está claro que Morena y su Gobierno no quieren porque están involucrados, entre reclamos del coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve, quien les preguntaba: “¿A qué le temen?”.

A pesar de que la Presidenta Sheinbaum aseguró ayer que México cumple con el Tratado de Aguas con Texas, que beneficia a agricultores de ese estado, en represalia, su homólogo Donald Trump rechazó por primera vez la solicitud del Gobierno de nuestro país para una dotación especial del río Colorado a Tijuana.

El caso de corrupción en Birmex por el sobreprecio de compra consolidada de medicinas e insumos médicos por 13 mil millones de pesos, es el primero que enfrentará Raquel Buenrostro, hoy secretaria Anticorrupción, que al inicio del sexenio pasado ganó fama de muy estricta.

¿Quién manda aquí?: Cuauhtémoc Blanco no será desaforado porque sus compañeros diputados desecharon la acusación por abuso sexual.