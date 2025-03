ESSA avanza… y hasta rechaza camionetas del sindicato

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El 26 de febrero pasado se cumplió un año de la expropiación de Exportadora de Sal (ESSA) por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Mitsubishi, que encabeza Ken Kobayashi, acostumbrada a comprar sal por debajo del costo de producción, fue el feliz propietario de 49% de la salinera mas grande del mundo, agasajándose con volúmenes y precios fabulosos con el beneplácito de directivos de todo nivel, en especial los operativos, así como del sindicato, ante los cuales se hacía de la vista gorda de sus raterías menores… pero ni tan menores, pues erosionaron las capacidades productivas del personal y de maquinaria que se cae a pedazos. Pero los abusos y privilegios hoy empiezan a retroceder.

Es fácil entender por qué Mitsubishi no la armó de “jamón” en 2024 cuando Raquel Buenrostro les fijó su indemnización en 1,500 millones de pesos: los ejecutivos nipones sabían bien el tamaño de las auditorías practicadas y de sus pecados… pero a su salida, como se ha documentado en esta columna, iniciaron una guerra comercial para que nadie en el mundo le comprara a ESSA; entre la falta de diligencia y voluntad del último director de ESSA de época López, Carlos Patterson, careció de un programa empresarial y sin medidas para atajar el boicot predador de empleados y sindicalistas, quienes la llevaron a acumular montañas de sal de mar de casi 5 millones de toneladas.

Pero esas montañas empezaron a disminuir: el actual secretario de economía, Marcelo Ebrard, tomó en serio la importancia de la única paraestatal que tiene a su cuidado. Y designó a Moisés Poblanno como director general en el peor momento de ESSA… y ha empezado a enderezar el barco a pesar del boicot internacional y de “los enemigos en casa”.

Los stocks de sal han empezado a bajar… pero lo más importante, mejorando el precio de venta —a 25 dólares en promedio tonelada— notablemente arriba del precio de producción y abriendo mercados internacionales.

El problema ahora es la productividad: y enfrente están empleados internos, como Ricardo Sánchez, director de operaciones que no ha contribuido en mejorar la productividad y ha dado cabida a las trampas del sindicato, liderado por Luis Martín “El Guaymas” Pérez. Vaya, “El Guaymas” ha llegado al extremo de intentar reventar a la empresa con una huelga con el reclamo de cobrar sin trabajar. Sí, aquí le informé cómo el sindicato de ESSA se ha quejado hasta las lágrimas que le han quitado “sus horas extras” porque ahora la administración de Poblanno exigió que las horas extras se pagan cuando se trabajan. “El Guaymas” y sus cuates dejarán de embolsarse 300 millones de pesos anuales por no trabajar.

Y poco antes de que “El Guaymas” hiciera un alebrestado discurso en Oaxaca ante la cúpula de la CROC para amargar a una huelga en ESSA… pero se sabe que le ofreció a Poblanno venderle a la salinera un destartalado parque de camionetas mugrosas en 29 millones de pesos. Obvio que ni tonto el director general accedió a ello.

Otra decisión de Poblanno fue cerrar el negocio de sal de mesa, donde abusivamente se vendía a las empresas cercanas a funcionarios locales, como a la familia de Juan Bremer, a 2.5 dólares la tonelada para revenderlo en el mercado spot a 7 dólares. Esa lógica decisión valió el mega pancho (casi galáctico) del gobernador de Baja Sur, Víctor Manuel Castro. Mmmm… ¿Entendió cuál era la transa o era parte de ella?

Así como en su momento fue un lastre la paraestatal, ahora lo son también sindicato y “funcionarios locales”.

Cuauhtémoc y el desafuero frustrado. Pese a la gravedad de las acusaciones en su contra, el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo fue desechado en la Cámara de Diputados. La razón: una investigación deficiente por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Qué raro. A decir de la Sección Instructora, la carpeta presentada por la Fiscalía carecía de los elementos técnicos y periciales suficientes para sostener la petición de desafuero, lo que dejó en el aire el caso de violación en grado de tentativa del que le acusa su media hermana.

El dictamen firmado por Hugo Éric Flores señala que la investigación ministerial incumplió los protocolos básicos de recolección de pruebas. Además, no se entrevistó a testigos presentes en el momento de los presuntos hechos, no se recabaron pruebas periciales, no hubo inspecciones en el lugar de los hechos.

O sea que el expediente parecía a modo para que la petición de desafuero naufragara en San Lázaro.

El abogado de Nidia Fabiola “N”, la presunta víctima, señaló que la denuncia se presentó desde fines de 2024 y que el ataque habría ocurrido en diciembre de 2023 en la Residencia Oficial de Morelos, cuando Blanco aún era gobernador.

A esta acusación se suman otros expedientes en su contra por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y ejercicio ilícito del servicio público, algunos de los cuales siguen abiertos.

Además de obviar las omisiones de la Fiscalía de Morelos, entidad que gobernó Cuauhtémoc Blanco hasta 2024, también se evidenció la red de protección política que sigue operando alrededor del exfutbolista. Un “salvavidas” que llegó justo a tiempo para evitarle una batalla legal de mayores proporciones.

¿Gol?

Ferias turísticas bajo lupa. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro tiene materia de trabajo en la Secretaría de Turismo del gobierno federal por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para construir pabellones para las Ferias Turísticas Internacionales.

El caso específico es la adjudicación directa a la empresa Creatividad y Espectáculo para construir los pabellones para las ferias de turismo de Bogotá y de Berlín. Al frente de la entidad licitante, la Dirección de Promoción y Asuntos Internacionales, que no tiene facultades para el trámite y que dirige un ciudadano francés, Emanuel Rey.

Anticorrupción indaga por qué en esa oficina se hizo algo que generó desconcierto entre la comunidad turística del país. ¿El Rey oscuro?