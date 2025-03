Los Diputados Morenistas tuvieron miedo de desaforar a Cuauhtémoc

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La sección instructora de la Cámara de Diputados que preside Hugo Erick Flores, quien fue empleado del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, se negó a desaforarlo, no obstante que la fiscalía estatal había enviado un expediente muy completo para iniciar el procedimiento de desafuero y permitir que fuera juzgado por las autoridades judiciales.

Y su argumento fue que “las pruebas presentadas no eran suficientes”, agregan que las mismas carecían de investigación técnica y que no se apegaba al protocolo del ministerio público para delitos sexuales. Los legisladores de Morena optaron por ser cómplices y evitar que Cuauhtémoc perdiera el fuera. La semana próxima la discusión será ante el pleno de la Cámara, donde seguramente afirmarán que no es culpable de nada.

El senador Adán Augusto López se asustó ante el escándalo y prefirió tirar la línea para que sus compañeros de Morena abandonaran la sesión del pleno. No quiso enterarse de la propuesta de la oposición, del panista Marko Cortés, del priísta Manuel Añorve quienes pidieron la creación de un grupo especial para investigar todo el caso de los campos de exterminio en Teuchitlán.

El tabasqueño ordenó a sus compañeros y a sus rémoras del Verde y el PT abandonar el salón y reventar la sesión ante la evidente falta de quórum, que ellos mismo produjeron. En medio quedó Movimiento Ciudadano y el exgobernador Enrique Alfaro, quien ahora vive en España, porque taparon la investigación y su fiscal no encontró indicios de una masacre, o cuando menos de procesar a los 10 detenidos desde octubre.

Nunca se había registrado que la bancada de la mayoría abandonara el recinto en plena sesión, y que lo hicieran para “reventarla”.

El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez lamentaba la incapacidad y falta de oficio político de Morena, pues intentaban que no se votara la creación de una

comisión para investigar todo los concerniente al campo de exterminio de Rancho Izaguirre.

Los priístas, encabezados por Alejandro Moreno y por Manuel Añorve estaban muy molestos porque estaban muy interesados en que hubiera un mecanismo para averiguar que pasó en Jalisco, y llevar ante la autoridad a los responsables, pues si había restos humanos. Las Madres Buscadoras han dado una gran luchas y gran ejemplo al encontrar los lugares donde aparentemente han perdido la vida muchas personas.

Y Marko Cortez propuso que paralelamente organizaciones internacionales, como la que actuó en el Caso Ayotzinapa participaran en la averiguación de los hechos. Ante semejante petición Adán Augusto prefirió abandonar el recinto, que ridículo se vió.

Y Alejandro Moreno nos comenta que hay una consternación nacional e internacional por lo que está sucediendo en México, pues este gobierno es indolente, no atiende y quiere desviar la atención hacia otros temas.

Es inadmisible lo que hizo Morena y podría repetirse lo que sucedió hace 10 años con Ayotzinapa, que por la falta de voluntad de Peña Nieto y del gobernador Angel Aguirre se convirtió en un ícono de la violencia, pero se quedó sin resolver, hasta la fecha.

Una vez más, al abandonar el pleno del Senado, Morena demostró su indiferencia, dando la espalda a lo que está sucediendo, no hay sensibilidad para tratar un asunto tan delicado y que ha levantado un clamor nacional para no quedarse callado e insistir en que se resuelva, no solo la responsabilidad del gobierno de Jalisco, sino al mismo tiempo averiguar e informar que fue lo que ahí sucedió, ir tras de los cárteles criminales.

