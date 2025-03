Primero Rivas, lector de Beuchot

El jueves pasado se celebró en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM un homenaje a Mauricio Beuchot por sus 75 años. El evento, organizado por sus discípulos, reunió a varios ponentes del país y del extranjero. No cabe duda de que Beuchot es nuestro humanista más destacado. Su obra abarca todos los aspectos del fenómeno humano y, por lo mismo, se extiende por todas las disciplinas que lo estudian: la filología, la antropología, la psicología, la sociología, el derecho y la ética. Sin embargo, Beuchot es, por encima de todo, un filósofo. Su hermenéutica analógica es una de las escuelas más vigorosas de la filosofía iberoamericana.

Uno de los participantes en el homenaje que se le rindió a Beuchot fue Luis Eduardo Primero Rivas, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, quien ha colaborado con Beuchot desde hace años en diversos proyectos académicos. En 2024, Primero Rivas publicó un libro llamado La filosofía hermenéutica de Mauricio Beuchot hasta 2023 (Editorial Sindéresis, Madrid). Este libro es muy oportuno porque la producción bibliográfica de Beuchot es tan grande, que para tener una idea general de su filosofía es indispensable contar con estudios auxiliares, como el de Primero Rivas, que nos ofrezcan un mapa de ruta de su pensamiento. Se han publicado antes otros estudios panorámicos de la filosofía de Beuchot, pero el de Primero Rivas es el más reciente, lo que le da no sólo mayor actualidad, sino además una perspectiva más honda.

Primero Rivas se enfrenta al reto con el que se topa cualquiera que pretenda ofrecer una síntesis del pensamiento de Beuchot: ¿por dónde entrar al sistema? La dificultad no es menor, ya que el sistema de Beuchot, como ya dijimos, es extenso y abarca todas —sí, todas— las áreas de la filosofía. Para hacer las cosas más difíciles, se trata de un sistema redondo en el que todas las partes están muy bien entrelazadas. Primero Rivas comienza por delimitar su campo de estudio: el periodo de 1993 a 2003 en el que Beuchot desarrolla su hermenéutica analógica. Eso deja fuera lo que escribió Beuchot antes de 1993, que no fue poco y que no carece de importancia. Una vez que Primero Rivas acota su objeto de estudio, elige entrar al sistema de Beuchot desde una puerta que, a primera vista, parecería secundaria: la de su antropología filosófica. La opción obvia, para alguien más, hubiera sido otra, la de su teoría de la analogía. Me parece, sin embargo, que la elección de Primero Rivas es muy acertada. La hermenéutica analógica es, por encima de todo, una filosofía humanista, es decir, una filosofía que pone al fenómeno humano en el centro de su atención. Me parece, por ello, que Primero Rivas nos ha ofrecido una lectura muy útil y acertada de la obra de Beuchot.