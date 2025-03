“El martes vimos a mujeres defender el pacto patriarcal”

Legisladora emecista considera inaceptable que diputadas defendieran a Cuauhtémoc Blanco de ser desaforado ante acusación de intento de violación; si no es culpable, que pida licencia, señala

El pasado martes se frenó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Se había solicitado para que el diputado morenista, quien es acusado de intento de violación en contra de su media hermana, pueda comparecer ante la Fiscalía de Morelos. Esta semana platicamos con la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, sobre este caso.

BIBIANA BELSASSO (BB): No se estaba culpando a Cuauhtémoc Blanco, lo que se buscaba es que pudiera enfrentar esta investigación sin fuero.

IVONNE ORTEGA (IO): El pasado martes 25 de marzo fue un martes negro. Yo creí que iba a ser histórico porque íbamos a tener un pacto entre las mujeres, y lo que vivimos es que las mujeres también respaldan el pacto patriarcal y ellos no lo rompen, siempre tratan de proteger a su cómplice. Es inaceptable para mí lo que pasó. Ya he solicitado la entrevista con la gobernadora de Morelos, con el fiscal, con el Congreso local, que son 10 mujeres y 10 hombres, para que puedan volver a presentar el juicio. No se puede permitir, no estamos juzgando si es culpable o es inocente, lo que estamos pidiendo es que vaya ante la justicia sin fuero.

BB: Sienta un precedente de que los poderosos pueden hacer lo que quieran. Y son mujeres las que lo cobijaron.

IO: Le decían: “No estás solo, no estás solo”, me vino a la mente, en ese momento, esas imágenes de mujeres marchando, de madres buscadoras que han sido capturadas por la policía, que han sido gaseadas, pues ellas, esas mujeres sí están solas.

BB: Dame un contexto de este caso.

IO: La Fiscalía solicita a la Cámara de Diputados el desafuero porque es un diputado federal, que, por cierto, no sé para qué carambas se mantiene el fuero y particularmente en un tema tan grave como una posible violación o intento de violación, pues no entiendo para qué, pero, bueno. Llega la solicitud, la turnan a la Comisión Jurisdiccional, que es el presidente Hugo Érick, se la turna a la Subcomisión Instructora, ahí sólo hay cuatro personas, Hugo Érick, la diputada de Nuevo León de Morena, Raúl del Verde y Germán Martínez del PAN y, determinan estos tres, en una sesión suspendida, que no hay materia…

La coordinadora de diputados de MC, Ivonne Ortega, en imagen de archivo. Foto|Cuartoscuro

BB: Se dijo que se desechaba porque no estaba bien integrada la carpeta de investigación de la Fiscalía de Morelos.

IO: A eso voy, ¿qué carpeta?, si no la conocimos, yo soy parte de la Comisión Jurisdiccional y a mí nunca me convocaron a conocerla, veo en el tuit de la secretaria de las Mujeres, de Citlalli, que dice que está mal integrada la carpeta: Uno, ¿la conoce?, y si la conoce, ¿por qué la conoce ella y no nosotros? Y si la conoce, por favor, que nos la comparta, porque no se abrió nunca, en ningún momento, solamente que tengan vista de rayos láser. Dieron carpetazo a algo que ni siquiera ponderaron y no cumplieron con el reglamento.

BB: ¿Se puede volver a solicitar el desafuero?

IO: Por supuesto, se revictimiza a la víctima, pero sí, tendría que ser la Fiscalía de Morelos, por eso estoy pidiendo la reunión con la gobernadora de Morelos, con el Congreso de Morelos y con el fiscal, para que vuelvan a presentar la solicitud de desafuero y para que ahora sí se cumplan los procedimientos.

BB: Ahora, también la gobernadora de Morelos, siendo morenista, está acusando a Cuauhtémoc Blanco por peculado.

IO: Sí, claro, sabemos que hay otras investigaciones, pero, en este caso particular, si un tema de tentativa de violación, de posible violación, no une a las mujeres de la Cámara, a las que hoy dicen: “Llegamos, somos la cámara de la paridad, 251 mujeres, 249 hombres”, sí, pero en la foto, en la realidad a las mujeres no les hace diferencia, ¿cómo vamos a pedirle a la mujer que vaya a denunciar si las diputadas, con cargo, con sueldo, tuvieron miedo al votar?, ¿con qué cara les podemos pedir que hay garantías para que vayan a denunciar?

BB: ¿Tuvieron miedo a votar?, ¿fueron presionadas?, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con estas mujeres que lo cobijaron?

IO: Había caras de todo tipo, desde la que me empujó y me golpeó, la que estaba ahí sentada sin hablar, la que no llegó y las que tuvieron el valor de votar, 22 mujeres de Morena votaron en contra de Cuauhtémoc Blanco y dos del Verde, pero todos los diputados del PRI. Digo, ¿con qué te pueden comprar la dignidad?, ¿con qué puedes dar tu incongruencia de vida? Las quiero ver el 8 de marzo marchando, gritando que no están solas, que llegamos todas, pero pues el martes no llegamos todas.

BB: Él puede pedir licencia, presentarse ante la Fiscalía, probar su inocencia y regresar al cargo.

IO: Por supuesto. Pero, además, en otras épocas, un caso de éstos era una llamada del Presidente, y ahora tenemos Presidenta con “a”, a decirle: “A ver, resuelve esto y cuando lo hayas resuelto y me compruebes, te regresas luego, luego”. En la Legislatura pasada desaforaron a un diputado por violación precisamente de un menor, le dieron 42 años de cárcel. ¿Por qué proteger o a qué le temen?, porque si fuera inocente, pues el que nada debe nada teme, ¿no? Si no fuera culpable, pues que pida licencia, que se separe del cargo y que afronte la ley como cualquier mexicana y mexicano, que es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no estamos diciendo si es culpable o no, no lo sabemos, lo va a saber la Fiscalía, pero tiene que venir ante la autoridad sin fuero.

BB: ¿Qué les dices a las mujeres?

IO: Quisiera yo decirles a las mujeres que no podemos dejar de luchar, no podemos dejar que los mismos sigan ocupando el lugar, tenemos que lograr que lleguen mujeres que verdaderamente representen a las mujeres y que sean sensibles y empáticas con el dolor de una posible víctima, para que podamos ir avanzando en el género, porque si no, como dije ayer, el techo de cristal se rompe, pero a las mujeres de a pie el piso se vuelve pegajoso y el que está nada más las corta.