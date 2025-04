México no puede entregar los datos biométricos

Los senadores de oposición Alejandro Moreno del Tricolor y Ricardo Anaya del blanquiazul aseguran que el gobierno federal debe aclarar si pidieron que entre los datos biométricos de los mexicanos al gobierno de los Estados Unidos.

El campechano Alejandro Moreno dice que en San Lázaro no se votó el quitar el desafuero de nadie. No hay ningún PRIMOR, con ¨los morenarcos¨ no queremos nada. El gobierno solo trata de callar a los opositores, pero “a mi no van a asustar” ni a intimidar.

Esa política de abrazos y no balazos se tiene que superar y van a denunciar a López Obrador y a su gobierno sobre la política que implemento en materia de narcotráfico.

Además, dijo que removió de su cargo al tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma por grosero, porque en el tricolor no se permite que se insulten a las mujeres.

No vamos a tener ningún acuerdo con el gobierno y por eso los va a denunciar en el extranjero porque son los responsables de esa política. Los vamos a denunciar a los políticos que han protegido a los narcos.

+++

El senador panista Ricardo Anaya exigió al gobierno mexicano que diga si es cierto o no lo que señaló la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en términos de que ya se hizo la solicitud formal a la presidenta de México para que entregue los biométricos y ella se mostró abierta a esa posibilidad.

Y puntualizó que otorgárselos sería firmar la sentencia de muerte de millones de migrantes que están en Estados Unidos y serían perseguidos, utilizando esta información.

Por eso vamos a proponer que existan controles, porque cuando una petición así se pone en el contexto de un gobierno autoritario en lo local y del gobierno de Estados Unidos, que ya solicitó formalmente los biométricos de los mexicanos, pues nos parece doblemente grave”, señaló.

Sobre la Ley de Personas Desaparecidas, enviada por la presidenta, dijo que es un cheque en blanco para que el gobierno tenga acceso a toda la información de bancos, el INE, hospitales, compras, Amazon, Mercado Libre. Por eso Acción Nacional buscará adecuarla para que sean efectivamente una herramienta de búsqueda, sin que la ley vulnere la privacidad de las y los mexicanos.

Explicó que el PAN coincide con el objetivo fundamental de dotar al Estado mexicano de mecanismos legalmente legítimos para poder ubicar a las personas desaparecidas.

“Sí, a que el gobierno tenga las herramientas para encontrar a los desaparecidos. No, a que sin controles se pueda vulnerar la privacidad, los datos personales de cualquier mexicana o mexicana”, expuso.

+++

Los problemas internos que atraviesa Morena, por la lucha del poder de las famosas tribus heredadas del desaparecido PRD, conforme llegue la selección de candidatos, tanto a la Cámara de Diputados como a las 16 gubernaturas, se agravarán y sin duda se fragmentarán.

Eso los saben en la oposición y sin duda será un escenario que podrían aprovechar para ganar terreno, pues para nadie es secreto que al gobierno de Claudia Sheinbaum con su famosa cuarta transformación, le está pesando que el gobierno de Donald Trump los haya señalado de narco-gobierno.

Es una frase que les pesa y está repercutiendo en los estados, anote a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que tuvo que salir con un mensaje en redes para decir que ella no es una narco-gobernadora.

Hasta en Sinaloa, tierra de narcos, le pesa esa frase al propio gobernador, también morenista, Rubén Rocha pues sin duda está bajo lupa del gobierno estadounidense porque es la entidad donde tienen detectado que se produce fentanilo.

Esos negativos los saben los panistas de Marko Cortés, Ricardo Anaya y Jorge Romero y también saben que hay grandes posibilidades de retener sus dos estados, Querétaro con Mauricio Kuri, Chihuahua, con Maru Campos, pero necesitan el apoyo del PRI de Alejandro Moreno “Alito”.

Esos escenarios de narco-gobierno a Morena, les ha disminuido su aceptación y se ha convertido en oxigeno puro para la oposición que, de cerrar filas, PAN y PRI, puede darle buenos resultados en las elecciones vendieras, tanto en las 16 gubernaturas como en la Cámara de Diputados.

+++La Mesa Directiva turnó a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos la iniciativa que presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

+++

El Senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN recibió en el Senado a colectivos de mujeres en una mesa de trabajo para escuchar sus experiencias y propuestas en torno los temas de trabajo doméstico no remunerado, violencia de género, desarrollo laboral, programas de salud y atención a la niñez.

Laura Minerva Ramírez, Presidenta del colectivo “Mujeres Empoderadas y Valientes”, Lourdes Quiñones Presidenta Nacional de “Mujeres de Avanzada, A.C.”, Yesenia Zamudio Presidenta de “Ni una menos nacional” y María Guadalupe Martínez Flores, representante de mujeres mazahuas del Estado de México, tuvieron la oportunidad de plantear temas que serán incluidos en el paquete de cinco iniciativas que presentará en fecha próxima y donde se verán reflejadas las propuestas que hoy fueron expuestas en esta mesa de trabajo:

