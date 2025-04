México y Canadá irán por otras regiones

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A horas de que el presidente Donald Trump anuncie hoy la imposición de “aranceles recíprocos” a los países con los que el suyo comercia y tras de que los gobiernos de China, Japón y Corea decidieron crear un frente común contra esa decisión, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la importancia de la integración económica de Norteamérica y, “con respeto a las soberanías, buscar la mejor manera de competir con otras regiones del mundo”.

Ambos sostuvieron una conversación telefónica “productiva”, según se informó —la primera desde que Carney reemplazó a Justin Trudeau— en la que también acordaron mantener el diálogo ante la revisión del T-MEC el próximo año, a pesar de que el mandatario estadounidense insiste en anticiparla, como lo ha planteado desde que inició su segundo mandato con su amenaza arancelaria.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante el anuncio arancelario que hará hoy el presidente Donald Trump en Washington, se alista un nuevo grupo de líderes de cárteles mexicanos que serán entregados a la justicia de Estados Unidos, que desde hace años los reclama y que hasta ahora han logrado evitar su extradición y permanecen en prisión.

Con ello, como ocurriera en la anterior entrega de 29 de algunos capos, aunque no los que las autoridades del vecino país han exigido infructuosamente por años, el Gobierno de México espera lograr que la imposición de los anunciados “aranceles recíprocos” sea menos severa, ya que provocaría un duro golpe a la economía del país.

Como ni a la Presidenta ni a Morena y sus coordinadores en el Congreso les gustó que el INE prohibiera a los gobiernos federal, estatales y municipales, promover la elección del Poder Judicial, coincidieron en anunciar que la impugnarán, lo que seguramente el Tribunal Electoral gobiernista les dará luz verde.

Lo cierto es que ese atropellado proceso, armado a la carrera con incumplimientos y errores, aunado a una anticipada campaña de despilfarros y propaganda anticipada, sigue sin interesar a un amplio número de supuestos electores que dudan votar por candidatos con antecedentes cuestionables, vinculados a grupos criminales que, además, como se asegura, ya están “electos”.

Por “incompatibilidad” estatutaria, por seguir militando en el PAN, Morena no admitió al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, no porque éste haya “retirado su solicitud” de ingreso para no crear debate interno ni mucho menos división.

Tal parece que la estrategia de seguridad del Gobierno federal y la captura de “generadores de violencia”, han dado resultado en Tabasco, porque ésta sigue sin parar y obliga al relevo de mandos: el lunes fue del fiscal y ayer del coordinador de la Guardia Nacional.