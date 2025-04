Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ante el escándalo por los hornos en donde sacrificaron a muchas personas, MC quiere zafarse de su responsabilidad

El excandidato presidencial de MC, Jorge Alvarez Máynez se quiere hacer el gracioso, escudándose en los jóvenes como su futuro musculo político, para esconder el horror de los campos de exterminio que las madres buscadoras encontraron en el estado de jalisco, una entidad que gobierna y gobernó ese partido naranja con Enrique Alfaro y hoy con Pablo Lemus.

Sonriente insiste que derrotará al PRI en las próximas elecciones con la ayuda de los jóvenes, que son su fuerza para hundir al partido tricolor.

Bueno, parece que ya se le olvidó la estampa de horror que se registró en Teuchitlán, Jalisco con esos campos donde se encontraron montañas de zapatos, probablemente de las víctimas de desparecidos.

De los espacios de crematorios humanos que, a decir de la indagatoria, era un rancho, de nombre Izaguirre que servía al crimen organizado para reclutar a los jóvenes que llegaban, de diferentes partes del país bajo el engaño de ofrecimiento de empleos y que no volverían a ver la libertad.

Y para lavarse la cara, presume un espectacular donde acusa al PRI haber votado a favor de Morena para proteger a Cuauhtémoc Blanco, cuando saben perfectamente que se voto por la mal integración de la averiguación.

Es iluso pensar que Morena necesitaría de los votos del PRI cuando ellos, con su líder en San Lázaro, Ricardo Monreal por si solos con sus remoras del PT y Verde, cuentan con la mayoría calificada para hacer y deshacer con, o sin la oposición, en las dos cámaras, de Diputados y del Senado que preside ese partido con Sergio Gutiérrez y Gerardo Fernández Noroña.

Tal vez a Máynez se le olvidó que ellos, en Movimiento Ciudadano guardan un pendiente con la sociedad y con los familiares de los trabajadores del Poder Judicial.

Pese a que el oficialismo “echó las campanas al vuelo”, en torno a que el presidente Donald Trump no consideró los aranceles para México, hay que tomar muy en consideración lo que por las redes sociales difundió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas: “la crisis económica, la falta de inversión y el estancamiento productivo, es consecuencia directa de una sola cosa: Morena destruyó el Estado de Derecho y acabó con la certeza para quienes buscaban invertir en México”.

Y es cierto además lo que agrega el líder tricolor al subrayar que durante seis años y medio, el gobierno de Morena se ha dedicado con bastante tesón por cierto, a ahuyentar inversiones, frenar sectores claros y ni qué decir del día a día donde el oficialismo divide, controla y persigue y esto último no se ha visto únicamente en materia económica. Lo que sucedió el pasado jueves en el Museo de Antropología tuvo mucho de demagoagia, solo faltaron las porrras que se lanzaron durante la concentración realizada en el Zócalo Metropolitano hace cuatro semanas.

Si bien, es conveniente y necesaria la iniciativa, su precipitada presentación sugería que, más que urgente, se trataba de una estrategia de control de daños, fallida, por cierto, tras el escándalo por la impunidad otorgada al exfutbolista metido a la política y que generó desencanto, fisuras, enojo e indignación dentro y fuera de Morena.

El hecho de que, el propio diputado de. Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar retirara su reforma, solo ocho días después de presentarla, estaría confirmando esta hipótesis, en el mejor de los casos. Otra interpretación podría llevarnos a pensar que se trató de otro batazo a una iniciativa de Palacio.

Qué tanto compromiso hay con el exgobernador morelense. A quién le interesa proteger, a capa y espada, a un personaje que ha violado abiertamente los tres principios del mandamiento morenista: No robar, de su gestión como gobernador hay investigaciones que muestran irregularidades y malos manejos de los recursos públicos y corrupción. No mentir, ¿habrá quién le crea algo a este personaje que sumió en la violencia e inseguridad a los morelenses? No traicionar al pueblo, las relaciones peligrosas de Cuauhtémoc se antepusieron al cumplimiento de sus compromisos con sus gobernados. Por eso, en los estudios de opinión, siempre apareció entre los gobernadores peor evaluados.

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez acompañada del subsecretario del ramo, Sebastián Ramírez realizaron una gira por Acapulco, en donde están concretados en una serie de obras que se realizan el puerto, para dar operatividad de calidad.

Varios organismos nacionales e internacionales ven con preocupación que la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobara las modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionadas con la desaparición de CompraNet, una plataforma en la que se debían registrar todas las contrataciones del Gobierno Federal. Con la decisión, se perderá la información de casi 3 millones de contratos que se han realizado en más de 20 años; esto, al mismo tiempo en que la Plataforma Nacional de Transparencia queda en el limbo con la desaparición del Inai.

Algunos candidatos a la Suprema Corte han prometido lo que está fuera de sus competencias, como combatir el desvío de recursos, y además han publicado encuestas en sus perfiles de redes sociales, lo que está prohibido por el INE, y eso que apenas va la primera semana de campañas… Por ahí, el hijo del primer general acusado y encarcelado por narcotráfico, desde sus videos, arremetió contra el expresidente Felipe Calderón, el enemigo favorito del fundador de la 4T, y como dice el clásico: ¡Vendrán cosas peores!.

