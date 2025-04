Aplaza Trump aranceles y tunde a China

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Antes de aplazar por 90 días la aplicación de aranceles a todos los países con los que comercia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le asestó uno más a China, que elevó de 104 a 125 por ciento, y confirmó que México y Canadá, sus socios en el T-MEC, quedaron exentos del global de 10 por ciento en la lista de los “recíprocos” que anunció el miércoles de la semana pasada.

Desde Washington, en donde se encontraba ayer y a la que ha ido con frecuencia para negociar con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, y otros funcionarios, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió un mensaje en el que señala que oficialmente le fue informado que nuestro país no está incluido entre los que se les impondrán “aranceles recíprocos”, anunciados por el presidente Trump.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Previo a su participación por primera vez en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Celac, en Honduras, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la mandataria de ese país, Xiomara Castro, con el propósito de reforzar las relaciones entre ambos países.

Por cierto, que después del intento de la Presidenta Sheinbaum de proponer que se establezcan nuevas reglas estatutarias en Morena para frenar a quienes aspiran a candidaturas y anticipen costosas promociones personales, habrá que ver si quien maneja ese Movimiento y los líderes del Congreso dan su apoyo y no lo aplazan.

Aun cuando la presidenta del guinda, Luisa María Alcalde, reacciona de inmediato en respaldar las propuestas, como para que no haya nepotismo en las candidaturas a alcaldes en Veracruz y Durango, en las elecciones de este año y de 2027, no lo hace estatutariamente porque no lo permite quien decide en ese Movimiento.

Se espera que, con el apretón desde Palacio Nacional, los que anteponen su voluntad en Morena y corren en pista distinta, entiendan, y atiendan, esta vez, a las iniciativas y propuestas de la Presidenta, antes de que comience a haber manotazos en la mesa.

Más que esperado ese acuerdo del gobiernista Tribunal Electoral que vuelve a echar abajo lo que ordena el INE, como impedir que funcionarios públicos del Gobierno federal, estatales y municipales, promuevan la elección judicial, que sigue mereciendo desinterés y hasta mofa ciudadana por las “campañas” de ocurrencias y “puntadas” de candidatos desconocidos.

Si el “2 de octubre no se olvida”, ni tampoco la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, menos el reciente caso Teuchitlán y lo hallado.