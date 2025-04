Morena deja en manos de los Yunes el tema hacendario

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, correspondió a Miguel Angel Yunes Márquez, a quien no quieren ni en Morena ni en el PAN por el sello de traidor que trae en la frente y que ya nunca se podrá quitar, ser el anfitrión durante la comparecencia de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.

Yunes Márquez, que ahora es considerado un “apestado” en la Cámara Alta pero buen premio que recibió por haber sido el voto que definió y permitió esta locura de las elecciones judiciales, en todo momento reconoció la labor del Banxico en este complicado escenario que vive el país en buena parte por el desastre que ha creado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con su delirante política arancelaria.

Específicamente señaló el senador veracruzano que “la pericia, el conocimiento técnico y la prudencia en la toma de decisiones, son desde luego el sello de la actual Junta de Gobierno (de Banxico), la cual ha mostrado siempre visión mesurada en las políticas mesuradas”.

Para combatir el robo de agua potable que afecta a miles de familias en Chiapas y en distintas regiones del país, el senador Luis Armando Melgar, impulsó al dictamen que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que fortalezcan sus estrategias de prevención, inteligencia y combate contra el contrabando de agua.

“El agua es un derecho, no un privilegio. En Chiapas contamos con suficiente agua, pero hay datos que señalan robos y abusos; por eso urge

establecer una coordinación entre los tres niveles de gobierno para poner orden y frenar el mal manejo del líquido vital”, expresó Melgar.

Este exhorto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad y representa un paso importante para que las autoridades federales trabajen de la mano con los gobiernos estatales y municipales, aplicando acciones puntuales contra redes de tomas clandestinas, comercialización ilegal y desvío de infraestructura hídrica.

Melgar, señaló que, en municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, los reportes de robo de agua potable se han multiplicado, dejando a muchas colonias sin abasto mientras pipas ilegales hacen negocio con el recurso que debería llegar a los hogares.

Luis Donaldo Colosio, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum retirar su iniciativa de reforma en materia de desaparición de personas y convocar a una mesa entre Ejecutivo, Legislativo y colectivos para la elaboración de una nueva propuesta que priorice la seguridad, protección y atención digna de las personas buscadoras.

En la proposición con punto de acuerdo presentada ante el Senado de la República, el legislador por Nuevo León dijo que México enfrenta una crisis humanitaria derivada del incremento de la desaparición de personas con más de 126 mil 522 casos registrados desde el año 1964 hasta el pasado 2 de abril.

Además, las personas buscadoras enfrentan una falta de respuesta efectiva del Estado y un ambiente hostil de discriminación estructural por su género, por alzar la voz y ser defensoras de derechos humanos, lo que ha provocado de 24 de ellas -incluídas 14 mujeres- hayan sido asesinadas desde el año 2011.

Aunado a la crisis de desapariciones, agregó Colosio, las personas buscadoras están enfrentando la violencia institucional, revictimización y falta de sensibilidad por parte de las autoridades.

Asimismo, las instituciones creadas para dar atención a las víctimas de la violencia y a las familiares de personas desaparecidas han sido abandonadas, no cumplen su mandato legal, quienes las encabezan no cumplen el perfil requerido y no cuentan con presupuesto para atender la crisis humanitaria que se requiere para una atención y reparación digna.

México comenzará las negociaciones con EU para lograr descuentos a los aranceles automotrices en función de las marcas y “contenido estadounidense” en las unidades.

Marcelo Ebrard, señaló lo anterior al dar a conocer a los medios, los resultados de sus conversaciones con su par estadounidense, Howard Lutkin.

Y nos dice qye" la próxima semana de Pascua, habrá otras reuniones técnicas que tienen que ver con otros temas, que es acero al aluminio, descuentos por modelo y marca de la industria automotriz (...) se va a aplicar un descuento por vehículo, mejor dicho, por modelo, dependiendo cuántas partes Estados Unidos tenga", detalló Ebrard Casaubon.

Raquel Buenrostro, que como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda fue la responsable de la compra de medicamentos en el último tramo de la gestión de López Obrador, dijo que se respetarían los contratos que ya se habían firmado a través de la licitación, pero que, una vez anulada esta, los contratos serían asignados.

Lo raro es que, en el comunicado de la Secretaría se establece que en dichas asignaciones podrían participar incluso las empresas que vendieron a sobreprecio las claves que causaron la anulación del proceso. La corrupción es ese sector duplico el acto del sexenio de López Obrador, en donde hubo una perdida de cinco mil millones de pesos, que alguien se los robó. Hoy son 13 mil millones de pesos.