Reinicia compra bienal de medicinas… y dan zape a Clark

No solo ha muerto la democracia, también la funcionalidad de muchas áreas del gobierno federal, entre ellas la salud pública. Vea si no: mientras Carlos Ulloa, nuevo director de Birmex intenta adquirir de manera urgente 652 claves de medicinas para el período 2025-2026 así como 15 claves de oncológicos de importancia crítica (de las 3,200 de la anterior licitación bienal cancelada) lanzando una investigación de mercado (IM) que termina hoy a medianoche, resulta que el subsecretario del desabasto, Eduardo Clark, orquesta su propia licitación pese al sopapo que recibió el martes pasado en Palacio Nacional.

Le cuento. El martes pasado, se comenta, Ulloa tuvo que exponer a Claudia Sheinbaum las “subastas inversas” que Clark se estaba montando para comprar 154 claves de medicinas “a bajo precio”, según su propio criterio; vaya, pese a que diversos distribuidores abarataron a más no poder productos importados de India y China, no ganaron ninguna del montón de invitaciones que recibieron para participar como es el caso de Orvi de Alejandro Orozco (que fue invitado a entrarle a subastar por casi 30 claves) o una entidad llamada Buffingtons de México… por no tener la capacidad de surtir de inmediato los pedidos.

En esa reunión de antier se acordó que en adelante sólo Birmex, a cargo de Ulloa, podría sólo comprar en común acuerdo con Palacio Nacional y la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador. Por tanto, el subsecretario del desabasto tendría que abstenerse de organizar sus propias subastas. Zape, pues.

Y no es para menos. El desorden que propició Clark fue motivo para que ese mismo día la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica —poco afecta a los aspavientos públicos y a pronunciamientos tronantes—enviara a través de sus director Rafael Gual una carta al secretario del ramo, David Kershenobich, y a la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro, para solicitar y proponer medidas para garantizar claridad para la reasignación de contratos conforme a la Ley (no ocurrencias) y en los señalamientos de posibles irregularidades. La cadena de producción y distribución farmacéutica en México está en crisis por tantos bandazos… y quienes sufren son millones de mexicanos que no pueden surtirse amoxicilina para tratar infecciones o clonazepam para enfermedades siquiátricas.

Pero como si no fuera suficiente y pese al zape, anoche se supo en radio pasillo que el Subse del Desabasto (SubDesa) solicitó al director operativo del IMSS-Bienestar, Humberto Pedrero iniciar otra investigación de mercado para hacer asignaciones directas. Y que igual instrucción se giró al ISSSTE de Martí Batres así como a los Institutos de Salud que como usuarios finales tienen esa facultad… y así contratar a los proveedores que había ya pactados.

O sea que el SubDesa ya le declaró la guerra al nuevo jefe de Birmex.

Con la muerte de la democracia —y la libertad en terapia intensiva— también mueren los servicios que la ciudadanía daba como un derecho ganado a pulso.

ANAM, civil, va con todo

Ayer el Senado de la República en todas sus fracciones partidistas, reconocieron públicamente el trabajo del nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo y a 24 directores de adunas del país: durante su gestión en la ANAM elevó en 95 mil millones de pesos anuales la recaudación al comercio internacional mediante la aplicación de la ley, soluciones tecnológicas y combate a la corrupción para atajar la evasión y fraude fiscal a través de la subfacturación de importaciones. No en vano aumentaron anualmente 21.5% los ingresos aduanales al sumar unos 337 mil millones de peso.

A ello se suma la cancelación de contratos de servicios amañados por más de10 mil millones de pesos provenientes de la administración del general André Fullón.

Villalobos se suma a los 9 contra el hambre

La organización científica mas acreditada del mundo en acciones y soluciones para mitigar el hambre de la humanidad, The World Food PrizeFoundation que encabeza MashalHusain, incorporó a su consejo de 9 integrantes al es secretario de agricultura de México, Víctor Villalobos Arámbula. Ello debido a sus contribuciones académicas y de investigación, así como en el ejercicio público en búsqueda de los equilibrios entre alimentación para las grandes urbes y sustentabilidad agrícola, conforme las palabras de bienvenida expresadas por el exsecretario de agricultura de Estados Unidos, el destacado Tom Vilsack y evidenciadas por toda una trayectoria de vida que engrandece la obra de Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde.

Borlaug: nunca antes la humanidad le debió tanto a una sola persona.

Por cierto, Villalobos está por lanzar la actualización en aspectos tecnológicos y civilizatorios su libro “Transgénicos: oportunidad y amenaza”, mismo que cobra especial relevancia en medio del dramático cambio climático.

Pemex, cuelgan a proveedores

Con todo y los monstruosos “descuentos” de hasta 30% en los adeudos a proveedores estratégicos, Pemex que dirige Víctor Rodríguez, perdió mas de 43 mil millones de pesos en los tres primeros meses de este año. La paraestatal hizo descuentos sin parangón a las empresas que suministran energía a las plataformas marítimas, esas que sin energía quedan al garete en 8 horas. Aún así, el agandalle. Por ello el desplome de 11% en la plataforma de producción. Y ya le cuento qué les bajarán a los proveedores “no estratégicos”.

