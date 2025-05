La crítica de Zedillo

A raíz de la publicación de un artículo en la revista Letras Libres y una entrevista en la revista Nexos, ambas del expresidente de México durante el periodo 1994-2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención de la agenda política sobre las críticas del exmandatario, lo que ha provocado intensos debates y reflexiones políticas.

Primero, el personaje. Aunque, me parece, muchos tienden a pensar en Ernesto Zedillo como un personaje sensato, la memoria de su figura, con el paso del tiempo, tiene simbolismos ideológicos contrastantes. Dependiendo la afinidad política de quien lo recuerda, Zedillo significa cosas diferentes.

Por ejemplo, cuando una persona de “izquierda” piensa en el expresidente piensa en la crisis económica de 1994-1995, en el “error de diciembre”, en el Fobaproa, en la masacre de Acteal, en la muerte del PRI, en la pax narca. Cuando se piensa desde la “derecha”, Ernesto Zedillo es el del rescate bancario, el que puso en marcha el TLCAN, el reformador que permitió la transición a la democracia, el funcionario inteligente, discreto y responsable.

Zedillo tiene un peso particular en la historia política reciente de México. La suya es una que, a diferencia de la de Carlos Salinas, no está tan viciada de malicia y perversidad; respecto de la de Fox no está plagada de frivolidad; en contraste con la de Calderón no viene desde la arrogancia y, de la de Peña Nieto no viene de la ignorancia. Si se pudiera hacer un promedio, su crítica tiene legitimidad, pero no está libre de pecados.

Segundo, el mensaje. En ambos textos, Zedillo hace una crítica a los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum por lo que considera es la instauración de un régimen tiránico en México. Resume y argumenta que, durante su gobierno —el de Zedillo— se avanzó en la construcción de un Poder Judicial independiente y de un órgano electoral autónomo como es el IFE, que permitieron la instalación de una democracia auténtica en México.

Denuncia que las reformas al Poder Judicial, a la Guardia Nacional y la próxima Reforma Electoral, eliminan los mecanismos de frenos y contrapesos al poder, eliminando la democracia en México y dando pie, simple y llanamente, a un régimen autocrático y policial.

Tercero, dos acentos. I. En la entrevista en Nexos, Zedillo hace referencia a la soledad de los críticos y a la cobardía de las oposiciones. Reconoce que hay un sector de la sociedad que ha sido crítica y valiente frente al régimen. La Marea Rosa y la defensa civil del INE, es un buen ejemplo de una oposición fuerte y organizada que consiguió cosas. La defensa del Poder Judicial o de los órganos constitucionales autónomos es un ejemplo que, por el contrario, refleja la soledad de la crítica frente al régimen.

Los grandes ausentes han sido los medios de comunicación, las universidades y los empresarios del país, quienes se han mantenido callados por cobardía, miedo u oportunismo. A esos poderes, Zedillo les advierte que su silencio lo pueden lamentar. Llama la atención la completa ausencia de la oposición política/partidista en la crítica de Zedillo.

II. En el texto en Nexos, el expresidente hace referencia a que las reformas al Poder Judicial y la Reforma Electoral tenían la finalidad de llevar a México a un régimen democrático real, a la par de los países más civilizados del mundo. El objetivo de que México alcanzara una democracia auténtica era cumplir con las promesas de progreso económico, social y político.

A 30 años de estas reformas: ¿La democracia auténtica, a la que hace referencia Zedillo, ha generado un país más igualitario, menos impune, menos corrupto? No.

La popularidad de López Obrador, Claudia Sheinbaum y de Morena, contrario a lo que argumenta el expresidente y el 90% del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, no proviene de que Morena le mienta a la gente diciéndole lo que quiere escuchar. Su popularidad se alimenta por el rechazo a décadas de escándalos de corrupción, violencia indiscriminada, capitalismo salvaje y de cuates. Se nutre de los malos resultados económicos, sociales y políticos de los regímenes de transición democrática que prometieron prosperidad económica y entregaron desigualdad.

Estos resultados no son sólo observados en México, es un fenómeno internacional. Trump no surge de la mentira, surge de la imposibilidad de los demócratas de cumplir con sus promesas hacia sus electores.

Cuarta, la transformación. ¿La transformación generará un país más democrático, menos impune y menos corrupto? No lo creo y, además, en esto tiene razón Zedillo, vamos hacia un país menos libre.