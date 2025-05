La oposición le toma la palabra a Morena, para que sea un organismo internacional el que  aclare el papel que jugo Fobaproa

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Someter la aplicación y la historia del Fobaproa a una auditoria, tiene lógica debe ser apoyado por todos, pero ese análisis no lo debe hacer un grupo de Morena, sino que sea un organismo internacional, que lo realice sin prejuicios y sin cargas políticas.

Poe lo tanto, el priista Alejandro Moreno externa su respaldo al expresidente Ernesto Zedillo frente a los ataques del gobierno federal de Morena en su contra, y aseguró que durante su mandato condujo al país con responsabilidad, visión de Estado y compromiso democrático, en uno de los momentos más complejos de la historia de México.

Las descalificaciones emitidas desde el oficialismo no solo son injustas y descontextualizadas, sino que buscan deslegitimar un periodo de transición democrática, impulsada desde los gobiernos del PRI, que sentó las bases de las libertades y garantías constitucionales que hoy se ejercen, incluso por quienes las atacan e intentan distraer la atención de los principales problemas de México.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor advirtió que Morena no tiene la estatura moral, ni política para señalar con el dedo acusatorio a nadie. “En más de 6 años han destruido el sistema democrático de México”, dijo.

Hace muchos años, en el lejano 1994, Ernesto Zedillo, en tiempos de su campaña rumbo a la presidencia de la República, utilizó una frase para “pintar su rayita” con respecto al PRI y que aún a la fecha prevalece: la sana distancia, al tiempo que se comprometió a actuar como “un priísta pasivo” como presidente.

Sin embargo, el paso del tiempo nos enseñó que la sana distancia puede funcionar pero para las relaciones amorosas, no en política porque no es tan fácil cambiar así nada más porque sí de camiseta y en el caso de la presidenta, no fácilmente puede deshacerse de su compromiso con el partido guinda.

No obstante, Sheinbaum tiene algo a su favor: que no todos los distinguidos militantes del partido guinda están dispuestos a hacerle caso y ha habido más de una muestra de ello.

Puede que la jefa del Ejecutivo se haya “muerto de ganas” por hacerse presente en el Consejo Nacional morenista que en resumidas cuentas fue un conjunto de “baños de pureza” por aquí y por allá. La dirigente de este instituto político, Luisa María Alcalde, ofreció un discurso casi, casi, tan encendido como el que tuvo desde la tribuna de la Cámara de Diputados, cuando fue a anunciar que Morena se robaba y adjudicaba la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión; en el Consejo morenista subrayó que su partido nunca de los nuncas mira de arriba para abajo, “a menos que sea para ayudar a levantar”. Y de veras se la creyó la exsecretaria de Gobernación.

Vecinos de la colonia Condesa comentan que el arquitecto Agustín Escudero, funcionario de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México presiona a los propietarios de algunos edificios para que acepten proyectos de reforzamiento de sus unidades operativas (departamentos), a pesar de que han demostrado con dictamenes periciales que no requieren dicha intervención.

El sismo del 17, ha sido pretexto para que innumerables peritos, empresas constructoras, dictaminadores insistan hasta el cansancio para que los moradores de Condesa y la Roma norte acepten su intervención y hasta les ofrecen que el gobierno capitalino les pagará hasta 300 mil, como cooperación para reconstrucción.

La desconfianza surge de la insistencia del arquitecto Escudero, ya que los condominos han demostrado que sus edificios son perfectamente habitables, que sufrieron daños menores, que las condiciones estructurales son adecuadas, argumento exhibido dentro del propio peritaje en cuestión.

Las familias de la Condesa sospechan que estos funcionarios corruptos se valen del justificado miedo de muchos capitalinos para exagerar los daños, recomendar a ingenieros y constructores, y gestionar buenas cantidades de dinero que van a dar a falsos damnificados que estén dispuestos a entrarle al cochupo.

Si el riesgo fuera real, y la situación estuviera tan peligrosa, todos estos funcionarios que se muestran tan preocupados por esta situación, lo que revelaría la gran irresponsabilidad del gobierno capitalino y los organismos para la reconstrucción de un sismo que ocurrió hace 8 años. A la fecha no son pocos los inmuebles que “están en alto riesgo” y donde sus propietarios y arrendatarios han seguido viviendo y no ha pasado ninguna catástrofe.

Hemos enterado que el arquitecto Escudero presiona a los propietarios para aceptar en el corto plazo el proyecto de reconstrucción, pero tendrían que desalojar sus viviendas por casi un año, pero hay muchos ejemplos de obras que 8 años despues siguen sin terminar, y muchas veces hasta cambian los proyectos.

A 8 años del sismo, sigue prevaleciendo el sospechosismo sobre los fondos destinados a la reconstrucción y sobre la actuación de organismos como esta Comisión de Reconstrucción, como el INVI y hasta de Protección Civil y el INVEA.

