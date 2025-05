Candidatos al Poder Judicial ven necesario proteger la democracia

Sergio Moreno asegura que ha recorrido 18 años en Tribunales y conoce muy bien el ámbito; Nelly Montealegre señala que muchas veces la vocación se encuentra ausente

El 1 de junio será la elección del Poder Judicial, donde se elegirán 881 cargos judiciales, desde ministros de la SCJN hasta jueces.

Son tantos los cargos, que es muy difícil conocer a los candidatos y cuál es el trabajo que van a desempeñar. Esta semana platicamos con Sergio Moreno Trujillo, candidato a magistrado electoral de la sala regional, y con Nelly Montealegre Díaz, candidata a magistrada de tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

“Toda mi experiencia ha sido en materia electoral”

Bibiana Belsasso: ¿Por qué es tan importante ser magistrado electoral?

Sergio Moreno Trujillo: Aspiro a ser magistrado electoral de la sala regional Guadalajara del tribunal electoral. Esta sala tiene la última palabra en las elecciones de ocho estados del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit.

Por ejemplo, esta sala tiene la última palabra en 355 municipios del país, en 245 diputaciones locales, y también analiza a diputados y senadores federales de estos ocho estados del país. Ése es más o menos el trabajo que tiene un magistrado electoral, revisar las elecciones en última instancia en estos ocho estados.

Sergio Moreno, en imagen de archivo. Foto|Especial

BB: El tribunal electoral es tan importante porque sin él se acaba la democracia.

SMT: Así es, creo que lo dices muy bien. El tribunal electoral, su principal función, es proteger la democracia, la subsistencia del Estado mismo, la renovación periódica de las personas que están y que nos representan.

Entonces, su función esencial es cuidar que las elecciones sean limpias, que se respete la decisión de todos, y que todas las personas tengamos certeza de quién ganó en un espacio público.

Es muy importante elegir a quién es nuestro presidente o presidenta municipal, quiénes son nuestros regidores, regidoras, quiénes son los diputados locales, porque ellos son quienes implementan las políticas públicas más inmediatas o cercanas a todas las personas.

BB: ¿Qué experiencia tienes en materia electoral?

SMT: Te puedo decir que más o menos tengo una estadística de unos 500 asuntos que he visto en estos años; pero los más complejos son cuando tienes que decidir sobre la nulidad de una elección, porque es muy complejo repetirla.

La autoridad o las autoridades en nuestro país gastan mucho dinero para llevar a cabo las elecciones; si un magistrado advierte irregularidades en una determinada elección, que esas irregularidades son muy graves, pues no hay otra respuesta más que anular y repetir esas elecciones.

BB: ¿Quién es Sergio Moreno Trujillo?

SMT: Soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde viví los primeros años de mi vida; después me mudé a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, donde estudié en la Universidad de Guadalajara.

Inicié trabajando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional Guadalajara; eso fue hace 18 años. Y estos últimos 18 años los he pasado en el propio Tribunal Electoral.

Hace 10 años me fui a la Ciudad de México, a la Sala Superior Electoral, el máximo órgano del Tribunal Electoral, la Sala Superior. Y pues toda mi experiencia, todo mi bagaje jurídico ha sido en esta materia, es lo que conozco y es lo que he implementado todos estos años.

BB: ¿En qué boleta estás?

SMT: Yo aparezco con el número 15 de la boleta Salmón, que es de magistrados y magistradas de la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Y estoy en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit.

“Hay quienes podemos ejercer con humanismo”

Bibiana Belsasso: ¿Por qué es tan importante ser candidata a magistrada de tribunal colegiado en materia penal?

Nelly Montealegre Díaz: En mi caso, como magistrada, me tocará supervisar, revisar las sentencias que emitan por delitos federales las juezas y los jueces de distrito.

¿A qué me refiero con delitos del orden federal? Delitos como delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, algunos delitos contra la salud. Esos son los delitos del orden federal que les tocará sustanciar en los juicios a los jueces de este distrito; ante una sentencia condenatoria o absolutoria, regularmente existe otra instancia que decimos la revisión de estos casos, y esos son los que me tocarían a mí, revisar esas sentencias.

Nelly Montealegre, foto de archivo. Foto|Especial

BB: Son casos muy importantes porque depende la libertad o la prisión.

NMD: Es correcto, exacto. Justo por eso la importancia y la relevancia de que las personas que estemos a cargo de estas magistraturas tengamos la formación, la experiencia también, para poder resolver en términos de justicia esos casos.

BB: ¿Qué conocimiento se necesita para un cargo como el que aspiras?

NMD: Me he desempeñado principalmente como fiscal. Me ha tocado el embate de llevar casos de víctimas, pues no siempre nos otorgaban las órdenes de aprehensión, no siempre nos otorgaban los cateos; por ejemplo, para rescatar a las víctimas de trata.

También fui fiscal federal de delitos de violencia contra mujeres y trata de personas; justamente también me tocó, como investigadora, tener a mi cargo el tema de la investigación de los delitos que se cometen a través de medios electrónicos como pornografía infantil, el turismo sexual.

Como experiencia tengo 26 años de servicio. Consigné los dos casos de sentencias de la Corte Interamericana para el Estado mexicano en el tema de violencia contra mujeres, dos casos emblemáticos como son Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes sufrieron violencia sexual y tortura.

BB: ¿Por qué ser magistrada en materia penal?

NMD: Para que no existan inocentes en la cárcel, pero tampoco responsables afuera. ¿Por qué? Porque la impunidad y la falta de eficacia del sistema, pues es lo que más alimenta, más exacerba la violencia, el tolerar la violencia.

Hoy día el sistema de justicia cambia, se transforma. Hay quienes tenemos una trayectoria, que podemos perfectamente desempeñar una magistratura con los conocimientos, pero, sobre todo, con ese enfoque humano, con ese humanismo que tanto, de verdad, en muchas ocasiones encontramos más bien ausente.

BB: ¿Dónde te encuentran?

NMD: Me van a encontrar en la boleta rosa del distrito judicial electoral siete, que se refiere a tres alcaldías: Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Ya estoy en esa boleta rosa con el número ocho.

BB: Estás en tres delegaciones, pero eres magistrada federal, ¿cómo eso?

NMD: Soy magistrada federal, pero en el circuito de la Ciudad de México, que le llamamos el circuito judicial; uno es el de la Ciudad de México.