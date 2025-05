El extraño caso de los proveedores “balines” del INE

Entre el sinnúmero de deficiencias, fallas, abusos y distorsiones que harán de la elección judicial la más “kafkiana” de la historial del país, está el de los proveedores de boletas, papelería, documentación y materiales de las casillas electorales del Instituto Nacional Electoral que encabeza Guadalupe Taddei: por si faltara algún elemento de desconfianza ciudadana al proceso, cuando menos un par de esas compañías no son fabricantes per sé de ese tipo de insumos electorales, sino firmas comercializadoras que usualmente subcontratan la maquila de tales materiales.

Este columnista solicitó entrevista con la consejera presidenta del Instituto para conocer su versión al respecto, pues la información que es un secreto a voces en la industria gráfica y de impresión es que también algunos de esos proveedores el año pasado estaban inhabilitados por la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, dado el incumplimiento de contratos con el sector público. No hubo respuesta por parte del INE a dicha solicitud.

La obtención de papelería, materiales y boletas depende de la dirección de recursos materiales del INE a cargo de Edgardo Amaya Robles. Como fue público, el instituto padeció astringencia presupuestal para la elección del domingo al punto que redujo el número de casillas disponibles para la ciudadanía. Tal vez haya sido por esta escasez de recursos por la que se optó contratar a “proveedores balines” al menor precio posible pero sin salvaguardar la integridad del proceso licitatorio.

Total, una rayita más al tigre de una elección cuya construcción, ejecución y resultados implican el fin del contrato social tal y como lo conocíamos.

Los aranceles de castigo, vivitos y coleando. No por mucho madrugar amanece más temprano. La decisión de la Corte Internacional de Comercio de considerar ilegales los aranceles de castigo aplicados a China, México y Canadá —al considerar que la sanción en la orden ejecutiva de Donald Trump no está vinculada a ninguna práctica comercial—. Sin embargo, ni tardo ni perezoso, el gobierno estadounidense apeló el fallo —a través del departamento de justicia que encabeza Pamela Bond— y logró que se mantuvieran sin cambios los también llamados “impuestos recíprocos” hasta que se terminen por desahogar las pruebas de las empresas quejosas: VOS Selections Inc., Plastic Services and Products, Genova Pipe, MicroKits, Fiusha Inc. y Terry Precision Cycling.

La primera revisión concluirá aproximadamente hacia la segunda mitad de junio próximo, pero ello no habrá agotado los recursos de ninguna de las partes. O sea que todavía se llevará un lapso considerable una batalla legal a la que no es imposible se sumen otras empresas.

Pero dado el resultado incierto, lo más prudente que puede hacer el gobierno de México es evitar echar las campanas al vuelo y proceder con neutralidad. No sea que el chirrión se vuelva por el palito.

UVM, responsable. Vamos a extrañar a un Poder Judicial independiente. Pero en tanto, los familiares de Liliana Carolina Ricalde obtuvieron justicia. El caso de la joven que murió en 2016 al caer de un tercer piso del plantel de la Universidad del Valle de México en Tlalpan conmocionó a la comunidad estudiantil y familiar de la institución, entonces bajo la rectoría de Bernardo González-Aréchiga, especialmente porque las autoridades de la universidad modificaron la escena del evento y cambiaron su versión de los hechos para negarse en asumir su responsabilidad.

Pues conforme a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que encabeza Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se ordenó la reparación del daño y la moral de la joven que tristemente murió a sus 16 años de edad.

Tras atraer el caso que derivó en un un amparo directo y a la luz de la doctrina jurisprudencial y las pruebas existentes, la Primera Sala consideró que, en el caso, se configuró un hecho ilícito atribuible a la universidad, el cual consistió en la omisión de garantizar condiciones mínimas de seguridad en su infraestructura, particularmente en el diseño y mantenimiento del barandal, cuya anchura y altura, inferiores a las establecidas por la normatividad oficial, posibilitaron la caída, pues la falta de un pasamanos generó un riesgo evidente y constituía un actuar negligente de la UVM… además del daño moral por intentar imputar la tragedia a la conducta de la estudiante.

Sí, vamos a extrañar a la SCJN.

Danone y Proyecto Margarita. En el marco del Día Mundial de la Leche, Danone México, que encabeza Silva Dávila, festejó el 15° Aniversario del Proyecto Margarita, proyecto emblema para el suministro sustentable de leche en los Altos de Jalisco y Aguascalientes donde 2,300 personas han encontrado un modo de vida productivo y de impacto positivo en sus comunidades. Y vaya, que el Proyecto Margarita abastece el 25% del lácteo que la firma francesa produce en México.