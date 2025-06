Videos para estafar con IA

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hecho con Inteligencia Artificial (IA) y robándose la imagen de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la mía, circula un video en redes sociales para estafar a la gente.

Con estas nuevas tecnologías, los extorsionadores utilizaron varias imágenes del programa Todo Personal, que se transmite a través de ADN 40, y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para alimentar la Inteligencia Artificial y las manipularon para crear un video donde supuestamente estoy dando la noticia de que la Presidenta recomienda una nueva plataforma que podría generar ganancias de por lo menos 20 mil pesos semanales con una inversión mínima de dos mil pesos.

En el video manipulado se dice que distintas instituciones financieras respaldan estas supuestas inversiones, entre ellas BBVA Bancomer, Banorte y el Banco de México.

Luego aparece la imagen de la Presidenta Sheinbaum, pidiendo que se unan a la liga que aparece en la pantalla para realizar la inversión.

Es un fraude, y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho, pero también los criminales se aprovechan de ellas.

Ha aumentado dramáticamente la cantidad de videos hechos con Inteligencia Artificial como método de extorsión. Este tipo de material digital se le conoce como deep fakes.

Los delincuentes buscan imágenes, fotos, videos de las personas cuya imagen quieren utilizar.

Muchas veces los toman de Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. En el caso de este video que crearon les fue fácil, porque hay muchos videos e imágenes de la Presidenta Sheinbaum disponibles, y míos haciendo un programa de televisión todos los días también.

Con el material obtenido, los delincuentes se meten a distintos programas de generación de rostros y los alimentan con las imágenes y voz de la persona que quieren replicar.

Estos software o programas entrenan un modelo que simula los movimientos faciales, gestos, parpadeos y expresiones de la persona a la que le están robando la identidad.

Y luego, con otro programa, clonan la voz, con otra aplicación sincronizan la voz clonada con el video y tienen el material perfecto para extorsionar, robar o incluso, los pueden utilizar para difamar o desprestigiar a alguien con una noticia falsa.

Pero ¿cómo detectar si un video es real o es alterado con Inteligencia Artificial?

En algunos casos puede ser muy difícil, porque estos videos parecen reales, pero sí hay formas de detectar un video apócrifo.

—Hay que ver el parpadeo en la imagen. Puede ser que la persona que aparece cierre los ojos más de lo normal, cosa que sucede en el video donde alteraron mi imagen, o puede ser que el parpadeo sea más lento.

—El audio puede estar desincronizado con los labios.

—Las expresiones faciales pueden parecer rígidas.

Pero también hay videos hechos de manera profesional, en los que detectarlos puede ser prácticamente imposible. Aquí cada persona tendrá que aprender a no confiar en cierto contenido.

En redes sociales circula un video fake de la Presidenta Sheinbaum (izq.) y de Bibiana Belsasso. ı Foto: Especial

A todo esto, al darme cuenta de que algunas personas podrían caer en esta trampa y perder parte de su patrimonio decidí denunciar.

Primero mandé un mensaje de correo a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Me contestaron de inmediato, pero me dijeron que tenía que presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, porque son ellos la autoridad competente, ya que ellos deben iniciar un proceso de investigación. Y que mandara un correo electrónico a la red social Meta, que es donde se transmite este video.

Envié el correo a Meta, pero no recibí respuesta, y presenté ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia digital.

Hacer la denuncia no fue complicado, me metí a la página https://denunciadigital.cdmx.gob.mx. Si se siguen los pasos, se puede hacer. Esta denuncia fue realizada el pasado 22 de mayo a las 18:36 hrs. Se me informó que el área de Denuncia Digital de la Fiscalía revisaría mi caso y se comunicaría conmigo.

Al momento de escribir estas líneas no he recibido mensaje alguno sobre esta denuncia.

Y es que mientras la red social ni siquiera contestó, y la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco me dio respuesta, la Policía Cibernética me informó que necesitaban esperar las diligencias correspondientes del Ministerio Público, donde ordenaran que ellos hicieran la investigación para poder darle seguimiento a la petición de que bajara ese video.

El video donde se manipuló la imagen de la Presidenta Sheinbaum y la mía, es uno de los cientos que circulan en la red. Y por cada uno de estos videos, personas pueden caer en la trampa y perder su patrimonio.

Y es que no es una sola persona que está haciendo estos videos, es el crimen organizado el que tiene a miles de personas buscando la forma de extorsionar cada vez más ingeniosas y le ha resultado muy redituable.

Según la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a través de su informe “Interpol Global Financial Fraud Assesment”, hay un cártel en específico en nuestro país que se ha profesionalizado en el delito de extorsión, es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La gente de este grupo empezó operando hace unos años en Jalisco y hoy ha expandido sus redes a todo México y a distintos países en el mundo.

En su informe sobre la “Evaluación Global del Fraude Financiero” de marzo de 2024, la Interpol dio a conocer que esas estafas se dan a través de suplantación de identidad, romance en línea y supuesto soporte técnico, el pago por adelantado y los fraudes en telecomunicaciones.

De acuerdo con la Interpol, los delincuentes utilizan muchas veces IA, con voces que han tomado de llamadas telefónicas para poder extorsionar a familiares. Cada día son más eficientes para engañar a cualquiera y sus métodos son más sofisticados.

Le puedo asegurar que hasta el más preparado puede caer en estos engaños. Lo más grave es que siendo un delito que puede afectar severamente el patrimonio de las familias, las autoridades en México no le den importancia, ni siquiera para bajar un video.