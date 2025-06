El gobierno de Israel se tambalea

Gabriel Morales Sod*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Por primera vez desde el 7 de octubre de 2023, más de 600 días después del peor ataque en la historia de Israel, la coalición gobernante de ultraderecha comienza a tambalearse.

En las semanas posteriores al ataque, la caída de Netanyahu —responsable de la mayor tragedia que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto— parecía sólo cuestión de tiempo. Sin embargo, como ha hecho a lo largo de toda su carrera política, en lugar de enfocarse en una victoria rápida y contundente, en planificar un mejor futuro para la región y para Gaza, y en lograr el regreso de los cientos de rehenes, Netanyahu centró sus esfuerzos, desde los primeros minutos tras el ataque, en su supervivencia política.

Bibi inició una campaña para culpar al ejército y a las fuerzas especiales del ataque, deslindándose de toda responsabilidad. Y, como ha sido su costumbre, convirtió la tragedia nacional de los rehenes en un asunto político. Prometió una y otra vez que sólo mediante la fuerza militar se lograría su regreso, asegurando que Israel estaba cerca de una victoria total. Nadie habría imaginado que el rescate de civiles secuestrados por Hamas se convertiría en un tema de derechas e izquierdas, en lugar de una causa consensual. Pero así fue. Con promesas incumplidas y ataques constantes a sus rivales, al ejército, a su propio ministro de seguridad y al sistema judicial —culpándolos de una tragedia de la que él mismo es responsable— pasaron los meses, y Netanyahu logró sobrevivir políticamente.

La podredumbre de la coalición gobernante es tal, que el motivo por el cual su gobierno peligra actualmente podría parecer simplemente increíble para un observador externo. Desde el inicio de la guerra, el ejército ha llamado a cientos de miles de hombres y mujeres a servir en las reservas. Muchos han servido durante cientos de días, arriesgando sus vidas. Cientos de negocios de reservistas han quebrado, y familias enteras han tenido que salir adelante mientras sus seres queridos están en el frente. El ejército israelí basa su fortaleza en su sistema de reservistas, y tras más de 600 días de guerra, está al borde del colapso y necesita urgentemente refuerzos.

Como consecuencia de un pacto histórico entre la mayoría secular y la minoría religiosa ortodoxa cuando se formó el estado, los hombres ultraortodoxos están exentos del servicio militar. Esto tenía sentido cuando representaban sólo el 5% de la población, pero hoy, tras un crecimiento exponencial, ya superan el 20 %, y en los próximos años su proporción seguirá aumentando. Con el argumento de que sus rezos son tan importantes como el servicio militar, los ortodoxos han luchado incansablemente para no ser reclutados. No obstante, la nueva crisis de seguridad cambió las reglas del juego. Mientras cientos de israelíes pierden la vida o regresan heridos del campo de batalla, resulta casi insoportable pensar que una parte tan significativa de la población no sólo esté exenta del servicio militar, sino que además reciba becas y generosos beneficios para sus estudios religiosos.

Hace unos meses, la Corte Suprema emitió su decisión final: miles de hombres ultraortodoxos deben incorporarse al ejército. Netanyahu ha hecho hasta lo imposible para evitar que esto ocurra, poniendo en riesgo la seguridad nacional, todo con tal de que los dos partidos ortodoxos de su coalición no hagan caer su gobierno. Sin embargo, no ha logrado entregarles lo que exigen: una ley que los exima permanentemente del servicio, anulando la decisión de la Corte. Cansados de sus maniobras, los partidos ortodoxos parecen dispuestos a ponerle un alto. Y así, desde la derecha, por primera vez desde el inicio de la guerra, el gobierno de Bibi enfrenta un peligro existencial.