El espejismo de Dos Bocas; rentabilidad a un siglo

Mauricio Flores.

Durante su construcción, la Refinería de Dos Bocas despertó la expectativa de un crecimiento económico sostenido y con empleos.

Pero actualmente los paisanos de Andrés Manuel López Obrador conviven con los modernos caballos del apocalipsis: Tabasco es una de las entidades con el más alto nivel de desempleo abierto —y de subempleo en consecuencia—, con el tercer nivel nacional de contracción económica que en la entidad ya es recesión, con su capital Villahermosa con el más alto nivel de percepción de inseguridad (en empate técnico con Culiacán, Sinaloa), y un servicio público de salud que fenece a pedazos.

En tanto, el que fuera el proyecto emblemático para “recuperar la soberanía” encargado a la gobernadora de Veracruz oriunda de Zacatecas, Rocío Nahle, a tres años de su primera inauguración se reporta a un tercio de capacidad de producción tras triplicar su costo de construcción… aumento de costos atribuido a errores en diseño y ejecución, materiales y equipos deficientes y a diversos actos de corrupción con proveedores y constructores.

“Fue un espejismo. Esperábamos muchos y buenos empleos con la refinería, pero sólo llegaron a contratar obreros y maquinistas, mano de obra. Los buenos empleos eran para foráneos y extranjeros”, me comenta la empleada de una agencia de renta de vehículos. Esas compañías han tenido que compactar en 30% su parque vehicular en los últimos 7 meses para sobrevivir…, pero la mayoría está por cerrar hasta nuevo aviso.

Los ejecutivos y especialistas que arribaban a Villahermosa vía aérea rentaban unidades de alta gama para ir a Dos Bocas durante la edificación de la también llamada Refinería Olmeca. “Aquí a veces desayunaban, en ocasiones paraban para almorzar; los que más venían eran gerentes y técnicos, pero ya no llegan”, dice el propietario de uno de los comederos en el primer cuadro del municipio de Paraíso quien se animó a expandir su otro negocio de hotelería durante el boom constructivo esperando una mejora constante… lo cual no sucedió. “Eso sí, la inseguridad está muy fea y el gobernador Javier May anda en otras cosas”, comenta.

La llamada TIR o Tasa Interna de Retorno de Dos Bocas que presentó Nahle fue de 13.46% (el único dato oficial) hace ya seis años cuando la inversión estimada era de 8 mil millones de dólares y se predecía que, en aras de producir combustible barato —a 10 pesos el litro— Dos Bocas sería rentable en 20 años. A vista de que el costo se triplicó, que no hay plazo específico para que logre el potencial ofrecido y que las fuentes alternativas de energía avanzan en el mundo y sustituye progresivamente a los hidrocarburos, no es especulativo esperar que la TIR de esa refinería se cumpla a 100 años.

O sea que nadie de los que están leyendo este texto (menos el que esto escribe) ni los tabasqueños que esperaron el milagro de Dos Bocas, estarán vivos para festejarlo.

Las prisas de COMCE sobre Manzanillo. Bien raro: toda la semana pasada fueron pocos los contenedores a bordo de tractocamiones en la fila A1 para importaciones definitivas de la Aduana de Manzanillo, que ahora dirige el capitán Rodolfo Torres Chávez; pero entre viernes y sábado se presentaron de golpe muchas agencias aduanales e importadores a realizar el trámite… con lo que se saturó el despacho de salida de mercancía. Atorón, pues, provocado por estampida.

Y quién sabe cuál sea el juego de Miguel Ángel Landeros, presidente de la sección occidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, quien al unísono con el sospechoso atorón acusó públicamente que ello ha puesto al borde de la quiebra a diversas empresas importadoras —faltándole sólo la música de violines— mientras “la autoridad no está haciendo nada para resolverlo”.

Tan sencillo como que sus representados hubieran formado su carga en la fila A1 a lo largo de la semana y pagar el arancel correspondiente tras la revisión documental y física. Pero como no fue así, la autoridad percibe que en esos contenedores vendría mercancía subvaluada como era la práctica —a cambio de dinero— en la pasada administración. Y que por ello la presión pública y política para sacar la carga sin la revisión pertinente.

Atizapán, Leylany y las Tahoe del Bienestar. La semana pasada y sin mayor trámite, el alcalde panista de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, permitió que la segunda síndico de la demarcación, la morenista Leylany Arce Richard, fuera liberada luego de que la cacharan usando una camioneta Tahoe blindada del año pero, con placas vencidas, emitidas en 2010 y que corresponden a un humildito vehículo Toyota. La policía municipal atajó la unidad por un delito que implica llevar a tripulantes y pasajeros ante el ministerio público y arresto de hasta 48 horas en lo que se comprueba el origen del vehículo que, a su vez, se resguarda en el “corralón”.

Vaya, cuando un panista se moreniza, su prédica se hace moronitas.

Una buena para el ISSSTE. Que esta semana el instituto, a cargo de Martí Batres, reinicia el pago a proveedores de medicamentos y servicios integrales a los que se adeudan casi 6 mil millones de pesos, luego de que por orden superior fuera cesada Yessica Virginia Martínez como coordinadora administrativa en la dirección del instituto. ¿Quieren detalles?