Ansiado debut

Daniel Alonso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si una afición esperaba con una emoción extra el debut de su equipo en el renovado Mundial de Clubes, es la del Real Madrid.

Después de una de las mejores épocas del club bajo el mando de Carlo Ancelotti (hoy al mando de Brasil), el equipo de Madrid no sólo comienza hoy su participación en el torneo, inicia la gestión de Xabi Alonso, jugador que formó parte también de las glorias blancas del club. Hay mucho optimismo desde la capital española y las ilusiones se han renovado después de la desastrosa campaña en la que el Real Madrid no ganó nada.

El rival será el Al Hilal de Arabia Saudita, uno de los clubes árabes de la actual oleada que ha desparramado millones de dólares en la construcción de una liga competitiva y poderosa.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Corrigen la plana a Octavio Romero

Si bien el club del Medio Oriente es uno de los más poderosos de la región, el Real Madrid no debería tener mayor problema para empezar con el pie derecho en la competición, en la que también harán su presentación sus refuerzos Alexander-Arnold y Dean Huijsen. La duda se centra si Kylian Mbappé, con molestias físicas, estará listo para alinear el día de hoy.

El objetivo para el Madrid es el título; pero el camino no pinta para nada sencillo. El actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, tuvo una presentación espectacular goleando al otro equipo de España en el torneo, el Atlético de Madrid, con un sobrado 4-0 con el que Luis Enrique manda un mensaje claro, el PSG quiere ganar toda esta temporada. Además del club francés, el debut del Bayern Múnich también fue aplastante con un sencillo 10-0 al Auckland City de Nueva Zelanda y se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final.

Junto a estos equipos, hay que anotar, por supuesto, al Manchester City, que también hará su presentación hoy ante el Wydad AC de Marruecos.

En términos generales el Mundial de Clubes hasta el momento ha generado buen sabor de boca entre los aficionados. El fin de semana, los estadios lucieron con grandes entradas y la mayoría de los partidos que han involucrado clubes de renombre, como el de Boca Juniors, que empató en un vibrante 2-2 ante el Benfica, o el propio River Plate, junto con los clubes brasileños, han sido encuentros que no han decepcionado. Claro, no todos han lanzado flores al torneo con sede en Estados Unidos, uno de ellos es el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, quien ayer criticó con dureza el torneo y entre sus objetivos está el que no exista más.

Y mientras que los ojos de aficionados y medios deportivos hablan sobre el polémico, para bien o para mal, Mundial de Clubes, nuestra Selección Mexicana, la cual se prepara para nuestro futuro Mundial 2026, encara también hoy su segundo encuentro de la Copa Oro. El rival de esta noche será el representativo de Surinam, en lo que se espera, el equipo muestre mayor nivel tras un turbulento debut ante la débil República Dominicana. Javier Aguirre sigue sin encontrar un cuadro titular inamovible.